朝中央军委大会未直接提核试验 或非公开批准相关计划

（早报讯）朝鲜劳动党中央军事委员会扩大会议表决通过了提升战争遏制力的重大问题，以及增派前线部队作战任务、军事组织整编等主要国防政策。已在周四（6月23日）闭幕的会议虽没有直接谈到核试验，但可能批准了相关计划。

韩联社周五引述朝中社同日的报道称，朝鲜领导人金正恩在第八届中央军事委员会第三次扩大会议上要求全军遵循党中央军事建设思想和军事战略意图，巩固任谁都无法战胜的强有力的自卫能力，保卫伟大祖国的尊严和人民的安宁。

会议决定在朝鲜人民军前线部队的作战任务中补充重要的军事行动计划，为迎合党中央的战略意图，加强国家战争遏制力。会议审议并批准了军事重大问题，还为此批准军事部门改组方案。但报道未介绍重要军事行动计划的详情。

会议还扩大党中央军委副委员长人数，从一人体制扩至二人体制，任命李炳哲担任副委员长，体现金正恩强军、开发战略武器、进行核试验等提升国防力量的决心。

分析人士认为，朝鲜在前线部队增派任务并修改作战计划，或意在最前线部队部署对韩战术核武。会议还可能下达了有事时先决打击韩国主要军事设施等核心目标的方针。

在朝鲜第七次核试验准备就绪的情况下，会议释放何种信息一度引发关注。但会议并未直接谈及核试验。如果朝鲜考虑实战部署战术核武，通过核试验提升战术核能力属于必经过程，据此推测，会议可能非公开地批准相关计划。

朝鲜第八届中央军事委员会第三次扩大会议6月21日至23日举行。以往朝鲜的中央军委会扩大会议只举行一天，此次罕见地进行了三天，而且金正恩连续三天到会。