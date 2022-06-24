美参院两党议员推新法 禁止个人数据流向高风险国家

（早报讯）美国参议院一跨党派小组提出新立法，授权拜登政府阻止美国个人数据流向中国以及其他对美国国家安全构成风险的国家。

路透社报道，这项法案周四（6月23日）由民主党籍的金融委员会主席怀登和共和党籍的参议院情报委员会副主席卢比奥共同提出，旨在确保美国人的敏感个人信息不会被出售或转移到高风险的海外国家。

怀登说：“目前中国的公司可以合法向数据经纪人的庞大信息数据库购买数百万美国人的敏感数据，包括他们的活动行踪和健康记录，中国公司把这些信息提供给中国政府也是完全合法的。”

周四提呈的法案是以怀登去年公布的一个讨论草案为蓝本。依照法案，美国商务部长必须确定出售哪些个人数据类别可能会损害美国国家安全。

卢比奥说：“我们不能相信私人企业会保护美国人的私人数据，特别是考虑到有多少私人企业是在中国做生意。”

如果法案获得通过，美国商务部必须要求向其他国家批量出口已识别的个人数据类别的企业申请许可证，并拒绝批准向高风险国家出口个人数据。根据法案摘要，向低风险国家出口个人数据将不受限制。

中国驻华盛顿大使馆发表声明说：“在数据安全问题上，中国一贯是坦荡、开放、合作的……中国政府严格践行数据安全保护有关原则，依法禁止和打击非法活动。”