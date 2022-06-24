两年前开枪造成三人死伤获判无罪 美国少年推出枪击游戏

（早报讯）两年前在美国威斯康星州的反种族歧视示威中开枪造成三人死伤，被当地陪审团裁定所有罪名不成立的美国少年凯尔·里滕豪斯推出了一款枪击视频游戏。

法新社报道，现年19岁的里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）犯案时年仅17岁。他周四（6月23日）在推特上发布视频说，将推出“凯尔·里滕豪斯假新闻火鸡枪击游戏”，用销售游戏赚到的钱，起诉“左翼媒体组织”报道他的案件时对他的诽谤。

2020年8月20日，威斯康星州基诺沙市（Kenosha）发生反种族主义和反警察暴力抗议活动，引发纵火、骚乱和抢劫事件。里滕豪斯当街持枪扫射，造成36岁的罗森鲍姆和26岁的胡伯死亡，并导致28岁的格罗斯克罗伊茨受伤。

里滕豪斯被控两项杀人罪、一项试图杀人罪以及两项鲁莽危害安全罪名，他以自我防卫为由，对所有指控不认罪。

当地陪审团2021年11月19日裁定，里滕豪斯所有罪名不成立。

里滕豪斯周四说：“现在是反击假新闻机器的时候了。”他没有具体说明准备起诉哪些新闻媒体，也没有说明这款游戏几时开始贩售。

游戏的预告片说，游戏的售价为10美元（约13.89美元），视频里可以看到卡通版的里滕豪斯向标有“假新闻”的火鸡乱枪扫射。