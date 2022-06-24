两年前开枪造成三人死伤获判无罪 美国少年推出枪击游戏

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年6月24日 1:44 PM

更新 / 2022年6月24日 2:47 PM

里滕豪斯两年前在美国威斯康星州的反种族歧视示威中开枪造成二死一伤，面对杀人罪等罪名，当地陪审团去年11月裁定所有罪名不成立。（法新社）
里滕豪斯两年前在美国威斯康星州的反种族歧视示威中开枪造成二死一伤，面对杀人罪等罪名，当地陪审团去年11月裁定所有罪名不成立。（法新社）

字体大小:

（早报讯）两年前在美国威斯康星州的反种族歧视示威中开枪造成三人死伤，被当地陪审团裁定所有罪名不成立的美国少年凯尔·里滕豪斯推出了一款枪击视频游戏。

法新社报道，现年19岁的里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）犯案时年仅17岁。他周四（6月23日）在推特上发布视频说，将推出“凯尔·里滕豪斯假新闻火鸡枪击游戏”，用销售游戏赚到的钱，起诉“左翼媒体组织”报道他的案件时对他的诽谤。

2020年8月20日，威斯康星州基诺沙市（Kenosha）发生反种族主义和反警察暴力抗议活动，引发纵火、骚乱和抢劫事件。里滕豪斯当街持枪扫射，造成36岁的罗森鲍姆和26岁的胡伯死亡，并导致28岁的格罗斯克罗伊茨受伤。

里滕豪斯被控两项杀人罪、一项试图杀人罪以及两项鲁莽危害安全罪名，他以自我防卫为由，对所有指控不认罪。

当地陪审团2021年11月19日裁定，里滕豪斯所有罪名不成立。

里滕豪斯周四说：“现在是反击假新闻机器的时候了。”他没有具体说明准备起诉哪些新闻媒体，也没有说明这款游戏几时开始贩售。

游戏的预告片说，游戏的售价为10美元（约13.89美元），视频里可以看到卡通版的里滕豪斯向标有“假新闻”的火鸡乱枪扫射。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容