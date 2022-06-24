消息：美韩日首脑会谈或于北约峰会首日举行

（早报讯）美韩日首脑会谈有望于6月29日至30日在西班牙首都马德里举办的北大西洋公约组织（北约）峰会首日举行。

韩联社引述日媒《朝日新闻》周五（6月24日）报道称，日本政府正在最终协商争取29日举行美韩日首脑会谈，三方将讨论应对越演越烈的朝鲜核导威胁。韩国总统办公室消息人士也称，美韩日很有可能在29日举行三边首脑会谈。

美国总统拜登、韩国总统尹锡悦、以及日本首相岸田文雄将出席本届北约峰会。上一次美韩日峰会于2017年9月举行，出席的三国时任领导人是特朗普、文在寅及安倍晋三。

《朝日新闻》引述日本外交部官员的话报道，日本研判韩国在“征用工”（二战时期被日强征劳工）问题上还没拿出具体的解决方案，因此内部有人对北约峰会期间举行韩日首脑会谈持慎重态度，目前考虑的是以“恳谈”形式见面，如（两国首脑）短暂站立交谈。

《读卖新闻》也报道称，尽管5月就职的尹锡悦总统表现出改善韩日关系的意愿，但目前就北约峰会期间的行程，可能打算暂缓举行正式首脑会谈。分析指出，日本7月10日举行参议院选举，日本政府或担心全面讨论改善韩日关系会拖累选情。

《读卖新闻》还称，四个受邀与会的非北约成员国韩国、日本、澳大利亚及新西兰正在讨论借会议之机举行四方会谈。