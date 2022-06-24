理想汽车股价直逼52周高点

（早报讯）理想汽车（Li Auto）的股价这几天表现出色。隔夜该股在纳斯达克股票交易所又再继续攀高将近7％，闭市报39.24美元。在过去五个交易日里，理想汽车股价共上涨了超过26％，往52周高点迈进。

理想汽车股价乘着本月股市大幅反弹的顺风，开始超越了该股本身的10周和40周的平均线。理想汽车在52周里是在16.86美元至40.01美元之间波动的。

理想汽车本周二（6月21日）推出的第二款电动汽车L9款型也让投资者把注意力投在该股上。

这款续航里程可达1100公里的增程电动家用SUV，旨在与奔驰、宝马和劳斯莱斯等豪华汽车企业展开竞争。该款六座L9 Max预料将会在8月份开始出货。

另外，根据彭博社报道，中国也正在考虑延长购买电动车的税收减免政策。这个消息也让理想汽车股价在隔夜（周四）更上一层楼。除了理想汽车之外，其他中资电动车股价，如：比亚迪（BYD）、小鹏（Xpeng）、蔚来（NIO）也在隔夜因为这个消息而上涨。

该报道引述中国国营电视台报道说，中国政府高层在本周三的会议上，建议延长对新能源车免征购置税的政策。新能源车包括纯电动车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。

这项豁免可以确保新能源车在中国市场的销量继续取得增长。中国电动车销量在2021年翻了一番多，但是在今年却因为供应链等问题，业务受到了明显的阻力。

目前的豁免政策会在今年底到期。根据中国电动车新闻网CnEVPost.com，自2014年中国就开始实施这项政策。在政策下，购买新能源车的消费者，可以比购买化石燃料汽车的消费者节省额外的1万元人民币（约1580美元或2074新元）。

除了理想汽车之外，比亚迪股价隔夜在美市场外交易上涨3.15％，闭市报39.50美元。蔚来也在纽约股市起了2.22％，闭市报23.05。小鹏汽车则涨7.82％，闭市报32.97美元。不过这些电动车股价仍离它们的52周高点还有一段距离。