周五美市盘前上涨 重点谈Meta首席执行官扎克伯格的元宇宙

今天重点：

●在科技股的推动下，美国华尔街主要股指期货今晚（6月24日）上涨。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货起28.90点或0.76％，报3824.60点；纳斯达克100指数期货上升107.30点或0.92％，报11805.00点；道琼斯指数期货则起212.40点，报30889.80点。

●虽然对潜在衰退的担忧仍然存在，但防御股和科技股隔夜的强劲表现，推动华尔街主要股指强劲上涨。

●标准与普尔500指数隔夜起35.84点，闭市报3795.73点。重量级的道琼斯指数也上升194.23点，闭市报30677.36点。纳斯达克100指数则起1.47％或169.96点，以11697.68点收市。

●美国股市隔夜交易一般，交易所的总成交量有124亿股，比过去20天的125亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●市场消息说，市值超过70亿美元的软件公司Zendesk Inc即将被收购，而且买卖双方也快达成交易。Zendesk股价今晚盘前猛飙53.81％或31.18美元，截稿时报89.13美元。

●辉瑞（Pfizer）公司董事会隔夜宣布派发0.40美元的本财年第三季度股息。这也是辉瑞连续第335个季度派发股息。辉瑞股价在今晚盘前上升0.19美元，截稿时报50.28美元。

●网飞（Netflix）隔夜宣布裁员300人。这也是网飞第二轮裁员行动，大部分被淘汰的职位属于美国国内职位。市场投资者对网飞裁员到底是好或坏，看法不一。今晚盘前网飞股价上升2.35美元，截稿时报184.06美元。

●在美市挂牌的中概股今晚盘前交易中攀升。阿里巴巴、京东、拼多多、百度、爱奇艺、蔚来、小鹏、理想汽车、哔哩哔哩和可乐控股的涨幅在2％至6％之间。

●今天下文我们看看Meta Platforms首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）隔夜发表对元宇宙的最新看法。今晚盘前该股股价上升2.15美元，截稿时报160.90美元。

●盘前活跃股按序：Vroom、Zendesk Inc、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价多数上升。

扎克伯格认为，WhatsApp在商业消息传递和商务方面扮演的角色，会成为公司赚钱的下一个篇章。（路透社）

Meta Platforms（纳斯达克证券交易所代码：META）

元宇宙的追崇者Meta Platforms首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg），对这个虚拟世界的概念坚信不疑。不仅是相信，他还要在未来让10亿人在元宇宙“生活”。而且以Meta Platforms现有的财力，他认为，研究与投资元宇宙是公司完全做得到的。

扎克伯格隔夜（周三）接受美国全国广播公司商业频道（CNBC）访问时说，在本世纪下半部分，元宇宙很可能成为Meta Platforms业务的重要组成部分。

扎克伯格说：“我们希望能够争取到大约10亿人在虚拟世界里，每个人进行数百美元的商业活动，例如：购买数码商品、数码内容、以不同的数码东西来表达自己，无论是为他们的虚拟化身买衣服，还是为他们的虚拟家庭购买不同的数码商品，又甚至是装饰他们的虚拟会议室，并在虚拟和增强现实的整个元宇宙中提高生产力。”

由于经济增长有放缓迹象，以及公司旗下的每日活跃用户数量，在过去两个季度中也首次出现环比下降，Meta Platforms开年至今的市值已经减半。

但这并没有影响到扎克伯格的元宇宙计划。他说，元宇宙的体验将会比旗下的面簿（Facebook）和Instagram的文字、照片或视频更具沉浸感，它绝对是Meta Platforms未来十年的一个重要发展主干。

他也说：“我们现在已经是一家有能力进行长期研究投资的公司。这是重点。而且元宇宙周围的经济效应将是巨大的。”

根据Meta Platforms的最新业绩报告，公司第一季度共拥有36亿4000万个月活跃用户，同比增长6％。另外，旗下的WhatsApp这也是扎克伯格认为有增长潜力的领域。

扎克伯格说：“随着时间的推移，我们的构建服务会尝试为10亿、20亿，甚至30亿人提供服务。过后，我们就开始赚钱了。我们已经通过面簿和Instagram做到了这一点。而WhatsApp在商业消息传递和商务方面扮演的角色，真的会成为我们赚钱的下一个篇章。”

除了元宇宙相关的支出之外，Meta Platforms也在人工智能的开发大力投资。扎克伯格说，这方面的投资可以加强公司的广告业务（也就是公司97％的收入来源）和公司现有的各种应用程序。

看来Meta Platforms的元宇宙计划是志在必行。在Tipranks的37名分析师中，有28名给予Meta Platforms股“买入”的评级，八名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是272.14美元。