印度人民党提名莫尔穆参选 有望成为第二位女总统

（早报讯）印度人民党宣布提名德鲁帕瓦蒂·帕蒂尔·莫尔穆作为新任印度总统候选人。如成功当选，将成为印度第二位担任总统职务的女性。

《印度时报》周四（6月23日）报道，莫尔穆（Draupadi Murmu）表示对被提名感到惊喜和意外，人民党领导人、印度总理莫迪称，莫尔穆在长期社会工作中积累了亲民的良好声望，展现出优秀的行政管理能力，相信她能够胜任总统一职。

由于人民党在议会中占据多数席位，如无意外，现任贾坎德邦邦长莫尔穆将于今年7月当选印度第15任总统，成为第二位担任该职务的女性。印度宪法规定，总统任期每五年一届，是名义上的印度国家元首，但不享有实权，国家权力由议会多数党组成的政府内阁掌握。

据报道，如果莫尔穆顺利当选，将成为印度历史上第一位出身部落地区的总统。

莫尔穆今年64岁，来自印度奥里萨邦，这个邦是印度最古老和最大的部落地区之一。莫尔穆出生在部落首领家族，因此有机会接受现代教育，并取得文学学士，在政府部门内担任公职。1997年，莫尔穆加入印度人民党，开始接触政治，很快当选为州议会议员，在政治舞台上崭露头角。2000年至2004年，曾担任奥里萨邦商业和交通部部长，渔业和动物资源部部长，2010年至2013年间担任奥里萨印度人民党马由布汉杰县主席。2015年，成为贾坎德邦第一位女性邦长。

印度现任总统拉姆·纳特·科温德的任期将于7月24日结束，而总统选举于7月18日举行，选举结果于7月21日公布。