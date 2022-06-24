美国最高法院推翻堕胎权

（早报讯）美国最高法院周五（6月24日）推翻了1973年罗诉韦德案的裁决，这项裁决承认妇女有堕胎的宪法权利，并使堕胎在全国范围内合法化。

最高法院在保守派多数的六对三裁决中，维持了共和党支持的密西西比州的法律，这项法律禁止怀孕15周后堕胎。罗诉韦德案（Roe v. Wade）的裁决允许女性在怀孕24至28周之间进行堕胎，法官们认为这一裁决是错误的，因为美国宪法没有具体提及堕胎权。

美国最高法院5月的一份外泄意见草案显示，以保守派占大多数的最高法院准备推翻保护女性堕胎权的罗诉韦德案裁决，参议院的全国堕胎权利法案表决恐以失败告终，引发了一场政治风暴。

密西西比州的法律被下级法院阻止，因为它违反了最高法院关于堕胎权利的先例。

罗诉韦德案的裁决，确认妇女决定是否继续怀孕的权利受到美国宪法上个人自主权和隐私权规定的保护，这等于承认美国堕胎的合法化。最高法院在1992年的“宾州东南部计划生育组织诉凯西案”（Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey）的裁决中重申了堕胎权，并禁止通过法律对寻求堕胎的女性施加“不当负担”。

美国的堕胎率在1980年达到顶峰，每1000名育龄妇女（15至44岁）就有29.3人堕胎，2017年每1000名育龄妇女有13.5人堕胎，2020年的堕胎率则增加到每1000名育龄妇女有14.4人堕胎。2020年，美国有93万零160个堕胎案例，共20.6%的怀孕以堕胎告终，高于2017年的18.4%。从2017年到2020年，密西西比州的堕胎数目增加了40%。

在全球范围内，堕胎权总体上一直在增加。世界卫生组织说，全球每年约有7300万例堕胎，所有妊娠中的29%以人工流产方式终止。