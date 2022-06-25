拜登称剥夺女性堕胎权“残忍” 美国走上极端危险道路

（早报讯）美国总统拜登说，最高法院推翻宪法保护女性堕胎权的决定，剥夺了女性对自己生命的掌控权，称最高法院的裁决“残忍”，使美国倒退150年。

路透社和英国广播公司（BBC）综合报道，拜登周五（6月24日）在最高法院就罗诉韦德案（Roe v.Wade）做出裁决后发表讲话。

拜登说，这对美国来说是悲伤的一天，称美国走上了极端和危险的道路。他猛烈抨击以保守派占多数的最高法院的“极端意识形态”。

但拜登也说，他能通过行政命令来保护女性堕胎权是极为有限的，他敦促国会通过一项法律来恢复女性堕胎权，并呼吁选民在中期选举中以选票捍卫自己的权利。

拜登说：“在今年秋天的选举，罗诉韦德案在选票上，个人自由在选票上。”

副总统哈里斯：最高法院的裁决是一个医疗危机

向来强力捍卫女性堕胎权的副总统哈里斯周五在芝加哥原定就孕产妇健康课题发表演说，在得知最高法院推翻女性堕胎权后改变了她的演说主题。

哈里斯说，最高法院的裁决是一个医疗危机，“美国数以百万计的妇女今晚将无法获得今早所获得的医疗保健和生殖保健服务，她们已无法获得她们母亲和祖母过去50年所获得的医疗保健或生殖保健服务。”

司法部长：“不遗余力”保护和促进堕胎自由

另外，在拜登发表讲话前，司法部长加兰发表声明说，司法部将“不遗余力”，致力于保护和促进堕胎自由。

美国最高法院1973年就罗诉韦德案做出裁决，确认美国宪法保护女性堕胎的自由。但反堕胎人士和团体一直寻求推翻这一判例。

以保守派占多数的美国最高法院周五（6月24日）以六对三裁决，支持密西西比州在女性怀孕15周后禁止堕胎的法令。

最高法院保守派大法官阿利托在裁决书中说：“罗诉韦德案”论证薄弱，没有解决堕胎问题，反而激起争论、加深分歧。三名自由派大法官在反对意见中说，随着“罗诉韦德案”被推翻，数百万美国女性失去一项基本的宪法保护。