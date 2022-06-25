迪士尼Meta等美国公司宣布为女性员工承担堕胎费用

（早报讯）美国最高法院推翻宪法保护女性堕胎权后，美国企业包括华特迪士尼公司和面簿母公司Meta Platforms Inc相继宣布，如果女性员工需要到别的地方进行堕胎，公司将为她们承担这笔费用。

路透社报道，美国最高法院1973年就“罗诉韦德案”做出裁决，确认美国宪法保护女性堕胎的自由。但反堕胎人士和团体一直寻求推翻这一判例。美国最高法院周五（6月24日）推翻了“罗诉韦德案”的判例，这意味着女性堕胎权将不再受美国宪法保护。

迪士尼公司同日通知员工，迪士尼致力于为员工提供全面的优质医疗保健服务，员工福利将涵盖到另一个地方堕胎所须支付的旅费和堕胎费。

Meta限制公司内部讨论裁决

面簿母公司Meta周五也发表声明说，寻求州外生殖保健服务的女性员工可以向公司报销旅费。不过，考虑到所涉及法律的复杂性，Meta将会“评估何种做法最为合适”。

另外，Meta也开始限制公司内部对最高法院裁决的讨论。Meta员工论坛的版主删除任何提及堕胎的帖文，理由是Meta的“尊重沟通”政策禁止员工讨论政治话题。

英国广播公司（BBC）预计，全美多达一半的州将对女性堕胎实施新的限制或禁令，其中13个州已制定的法律可在数周内开始生效。