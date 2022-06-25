菲总统抨击国际刑事法院检察官拟重启毒品战争调查

文 /
张佳莹

发布 / 2022年6月25日 5:52 PM

更新 / 2022年6月25日 6:21 PM

菲总统杜特尔特的办公室说，它对国际刑事法院检察官计划恢复调查镇压毒品期间的杀人事件感到气愤。（路透社档案照）
菲总统杜特尔特的办公室说，它对国际刑事法院检察官计划恢复调查镇压毒品期间的杀人事件感到气愤。（路透社档案照）

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（早报讯）菲律宾总统杜特尔特的办公室周六（6月25日）说，它对国际刑事法院检察官卡里姆·汗计划恢复调查菲政府镇压毒品期间的死亡事件感到气愤。

卡里姆·汗周五说，马尼拉要求推迟国际刑事法院的调查是没有道理的，调查应该尽快重新开始。

菲律宾总统发言人安达纳尔发表声明说，杜特尔特政府已经对“合法缉毒行动中出现的所有死亡事件进行了调查”，国际刑事法院应该让菲政府自行处理。

国际刑事法院法官去年9月批准对缉毒行动进行调查，行动中有数千名涉嫌贩毒者死亡。知情人士说，许多人是在总统的默许下被法外处决。应马尼拉的要求，国际刑事法院于11月暂停调查。菲政府的毒品战争死亡人数统计一直持续到2022年5月，官方承认有6252人死亡。

杜特尔特的六年任期将于6月30日结束，他为警察辩护称，所有被杀者都是拒捕的毒贩。他曾公开说，如果警察认为自己处于危险之中，他们可以杀人，而且他将赦免任何最终入狱的人。

人权观察高级国际司法顾问维格诺里说，卡里姆·汗要求恢复对毒品战争期间被指控的反人类罪的调查，“是对问责制的一剂强心针”。她发表声明说：“（菲律宾）政府没有认真地为这些罪行伸张正义，受害者的家人在悲痛中没有得到补偿，那些应负责任的人也没有面临任何后果。”

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