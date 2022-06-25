菲总统抨击国际刑事法院检察官拟重启毒品战争调查

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特的办公室周六（6月25日）说，它对国际刑事法院检察官卡里姆·汗计划恢复调查菲政府镇压毒品期间的死亡事件感到气愤。

卡里姆·汗周五说，马尼拉要求推迟国际刑事法院的调查是没有道理的，调查应该尽快重新开始。

菲律宾总统发言人安达纳尔发表声明说，杜特尔特政府已经对“合法缉毒行动中出现的所有死亡事件进行了调查”，国际刑事法院应该让菲政府自行处理。

国际刑事法院法官去年9月批准对缉毒行动进行调查，行动中有数千名涉嫌贩毒者死亡。知情人士说，许多人是在总统的默许下被法外处决。应马尼拉的要求，国际刑事法院于11月暂停调查。菲政府的毒品战争死亡人数统计一直持续到2022年5月，官方承认有6252人死亡。

杜特尔特的六年任期将于6月30日结束，他为警察辩护称，所有被杀者都是拒捕的毒贩。他曾公开说，如果警察认为自己处于危险之中，他们可以杀人，而且他将赦免任何最终入狱的人。

人权观察高级国际司法顾问维格诺里说，卡里姆·汗要求恢复对毒品战争期间被指控的反人类罪的调查，“是对问责制的一剂强心针”。她发表声明说：“（菲律宾）政府没有认真地为这些罪行伸张正义，受害者的家人在悲痛中没有得到补偿，那些应负责任的人也没有面临任何后果。”