马国若年底大选 民行党建议希盟执政三州议会同步解散

（早报讯）马来西亚反对党民主行动党表示，若国会在今年底解散并举行全国大选，民行党建议目前由希盟执政的槟州、雪兰莪与森美兰三州的州议会也同步解散。

民行党秘书长陆兆福星期天（26日）在芙蓉举行的记者会表示，一些消息指政府按惯例在10月底公布2023年度财政预算案后，就会在11月解散国会并举行大选。“若国会在11月解散，到时距离（希盟执政三州的）州议会届满只剩六个月，要分开举行国会与州议会选举的理由不是很强，也难以向人民解释。”

陆兆福也是民行党森美兰州主席。他认为，如果希盟执政三州到时不解散州议会，则势必在国会选举后半年举行州选举。这么做的缺点是浪费资源与劳民伤财。他说，人民参与全国大选投选国会议员后，很难说服他们短时间再回来投选州议员。“柔佛及马六甲的州选投票率，已给我们明显的讯息。”

他说，唯有国州选举同步进行，希盟才更有胜算。因为到时选民的投票率较高，希盟胜选的机会也更高。他说，他将把这项建议带到希盟最高理事会讨论。

希盟执政的三州政府几个月来陆续表明，若国会今年解散，它们不会同步解散州议会及举行州选举。陆兆福表示，这是因为当时大家认为大选将在今年7月至9月之间举行，到时距离州议会届满超过一年，因此三州政府当时才表明不会与全国大选同步举行州选举。

他说，如今国内通胀严重，鸡肉顶价与食油补贴等民生问题都尚未解决，因此他个人认为，未来两个月举行全国大选的可能性不高。