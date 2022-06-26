法国吁消费者立即减少使用能源

（早报讯）法国三大能源公司呼吁消费者立即开始减少使用能源，并警告除非能源储备获得补充，否则来临的冬季将出现社会紧张局势。

道达尔能源公司首席执行官潘彦磊（Patrick Pouyanne）、法国电力公司首席执行官利维（Jean-Bernard Levy）和ENGIE集团首席执行官麦克格里格（Catherine MacGregor）在《JDD》周刊的一篇专栏文章中写道：“必须立即、集体和大规模展开这项节能工作。”

这三名能源公司大佬在文章中说，干旱削弱了水电产能，导致欧洲能源生产进一步受阻。

他们说：“这些困难导致能源价格飙升，威胁我们的社会和政治结构，并严重影响家庭购买力。”

他们呼吁消费者和企业改变习惯，立即限制自己对电力、天然气和石油产品的消耗。

法国当局本周说，政府的目标是在秋季之前填满天然气储备，因为乌克兰战争拖延，欧洲国家正面对俄罗斯削减能源供应的状况。法国也将建造新的浮动液化天然气接收站，通过船舶接收更多天然气供应。

法国对俄罗斯管道天然气的依赖程度低于德国，法国电力近70％来自核能。

国际能源署称，如果法国想实现能源和气候目标，就须加快部署低碳能源技术和能源效率解决方案。“法国尤其需要更持续和一致的政策来开发化石燃料替代品，如风能和太阳能。”