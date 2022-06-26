英报：查尔斯太子收卡塔尔440万元现金捐款

（早报讯）《星期日泰晤士报》报道，英国查尔斯太子曾从卡塔尔前首相那里收到了300万欧元（约440万新元）现金，其中一些现金装在购物袋中。查尔斯办公室立即回应说，查尔斯获得的所有慈善捐款都得到了正确的处理。

《星期日泰晤士报》26日报道，2011年至2015年间，卡塔尔前首相哈马德（Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani）亲自把三笔总值300万欧元的现金交给了查尔斯太子。

查尔斯办公室26日发表声明说：“从哈马德那里收到的慈善捐款立即转给了查尔斯名下的一个慈善机构，该慈善机构进行了适当的处理，并向我们保证，它们遵守了所有正确的程序。”

《星期日泰晤士报》说，没有迹象表明这些付款是非法的。但反君主制运动组织共和国（Republic）表明将要求对此展开调查。

去年11月，《星期日泰晤士报》指查尔斯太子数十年来的得力助手福塞特（Michael Fawcett)）以提供荣誉换取捐款后，福塞特辞去了管理英国王室主要慈善机构的职务。

警方和英国慈善委员会正在调查针对福塞特的指控。

查尔斯的一位发言人曾说，查尔斯对所谓的用捐款换取荣誉或公民身份的事完全不知情。