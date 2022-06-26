澳洲首次为美国航天局发射火箭

（早报讯）美国国家航空航天局（NASA）星期天（6月26日）晚在澳大利亚内陆地区成功发射火箭，这是NASA首次在美国以外的商业地点发射火箭，也是澳洲航天工业的历史时刻。

NASA在北领地阿纳姆航天中心（Arnhem Space Centre）发射的火箭，携带被喻为“迷你哈勃”的天文望远镜。火箭成功将天文望远镜送上离地约350公里的轨道。NASA计划在阿纳姆航天中心进行三次发射。

澳大利亚赤道发射公司（Equatorial Launch Australia）首席执行官迈克尔·琼斯在火箭升空前告诉法新社：“这对我们公司来说是一个重要时刻，对澳洲来说也是历史时刻。”

琼斯说，能够与NASA合作，是澳洲航天商业发展的一个里程碑。

升空的天文望远镜主要用于观测半人马座阿尔法A和B星系发出的X射线。天文望远镜完成工作后将返回地球。

NASA驻华盛顿的太阳物理学部主任尼基·福克斯说：“我们很高兴能够从南半球发射重要的科学任务，看到我们在美国无法看到的目标。”

琼斯说，北领地发射场的地点独特，也使得准备工作变得很艰难，要花数年时间获得监管部门的批准，并且须用驳船将火箭拖到发射场。发射场距离达尔文约28小时车程。

这是1995年以来第一枚在澳洲发射的NASA火箭，澳洲总理阿尔巴尼斯形容这项合作是澳洲航天工业“新时代”的开始。