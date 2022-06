(早报讯)美国总统拜登星期天(6月26日)在德国参加七国集团峰会时宣布,七国集团将筹集约6000亿美元(约8340亿新元),资助全球贫穷国家的基础设施发展。这个计划被认为旨在抗衡中国的“一带一路”倡议。

与“一带一路”倡议不同的是,七国集团这项拟议中的计划资金主要来自私人投资者。

白宫说,将通过拨款和联邦基金,以及私人领域投资,来筹集这笔资金。有数千亿美元的额外资金可能来自多边开发银行、发展金融机构、主权财富基金和其他基金。

七国集团领导人去年6月首次提出“重建更美好世界”(Build Back Better World,简称B3W)基建倡议计划,如今七国改以一个全新的名称——全球基础设施与投资伙伴关系(Partnership for Global Infrastructure and Investment),正式启动这个基建项目。

“一带一路”倡议在2013年发起,在100多个国家投资和建设基础设施,包括铁路、海港和高速公路。