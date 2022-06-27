哥伦比亚斗牛场看台坍塌 至少四人死30人重伤

（早报讯）哥伦比亚托利马省一斗牛场看台发生坍塌，造成至少四人死亡、30人重伤。

法新社报道，事发于当地时间星期天（6月26日），托利马省（Tolima）中部城市埃斯皮纳尔（El Espinal）一座斗牛场的看台轰然倒下，当时竞技场上正在进行民众挑衅小型斗牛的热门活动。

哥伦比亚托利马省一斗牛场看台发生坍塌，造成至少四人死亡、30人重伤。（法新社）

托利马省省长奥罗斯科告诉当地电台，目前已知有两名女性、一名男性和一名儿童死亡。具体伤亡情况待进一步统计。

上载到社交媒体平台的一段视频显示，一整排三层楼高的木制看台完全倒塌，大量民众摔落地面。

在另一段视频中，看台坍塌后，许多人在一头斗牛还在竞技场中时仓皇四处窜逃。

奥罗斯科说：“大约有30人受了重伤……这是初步报告。”紧急救援人员正在把伤员送往地区医院。

当地民防官员贝莱斯说，他们不知道还有多少人被埋在废墟下，但他留意到看台倒塌时上面挤满了人。

另据英国广播公司（BBC），哥伦比亚《时代报》引述当地议员哈罗斯的话说，受伤人数太多，市镇医院和救护车服务已无法应付，“我们需要更多救护车和邻近医院的支援，现在还有许多伤者无人救治。”

哥伦比亚即将卸任的总统杜克在推特上说，政府将要求对这起坍塌事件进行调查。

埃斯皮纳尔星期天的斗牛活动是哥伦比亚狂欢节最有名的圣彼得节（San Pedro festival）的庆祝活动之一。