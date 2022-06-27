联合国：大麻合法化和疫情封锁导致常规使用大麻上升

（早报讯）联合国周一（6月27日）发布报告称，在大麻合法化的国家包括美国各州，常规使用大麻似有增加的趋势，冠病疫情封锁期间也出现类似的效果，并导致抑郁症和自杀的风险上升。

路透社报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在周一发布的年度世界报告中说，长期以来大麻一直是世界上最广泛使用的药物，而在市场上的大麻的四氢大麻酚（THC）含量越来越高之际，大麻的使用量也正在上升。

2012年美国华盛顿州和科罗拉多州率先宣布大麻非医疗用途合法化，后来美国其他州也做了相同宣布；乌拉圭和加拿大分别于2013年及2018年将大麻合法化，其他国家也相继这么做。但联合国周一的报告侧重于美国、乌拉圭和加拿大三个国家。

联合国毒品和犯罪问题办公室在报告中说，大麻合法化似乎加速了每日大麻使用量的上升趋势。虽然青少年使用大麻的流行率“没有太大变化”，但年轻成年人频繁吸食强效大麻的情况显著增加”。

精神疾病患者及与自杀有关联的常规使用大麻比例也有所增加。

报告说，根据可获得的最新数据，2020年约有2.84亿人或5.6%的世界人口使用过海洛因、可卡因、安非他命或摇头丸等毒品。其中2.09亿人使用过大麻。2020年各国为遏制冠病大流行而实施的封锁进一步助长了大麻的使用量。

联合国毒品和犯罪问题办公室说，可卡因产量在2020年创下历史新高，海上贩运正在上升。2021年的毒品缉获数据更表明，可卡因主要生产地已从北美和欧洲这两大主要市场扩展到非洲和亚洲。

另外，根据联合国报告，阿片类仍然是最致命的毒品，因过量服用以芬太尼（fentanyl）为主的合成阿片类致死的美国人再写新高——2021年临时估计的死亡人数为10万7622人。