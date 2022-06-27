联合国：乌克兰战争或带动非法毒品生产

（早报讯）联合国警告，乌克兰战争可能使非法毒品生产益发泛滥，而鸦片市场的未来取决于饱受危机摧残的阿富汗。

法新社报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在周一（6月27日）发布的年度世界报告中说，合成毒品可以在任何地方制造，中东和东南亚以往的经验表明，冲突地区可以成为制造合成毒品的“磁铁”。

“当冲突地区靠近一个大消费市场时，这种影响力可能会更大。”

2019年乌克兰境内被拆除的安非他命加工点有17个，2020年暴增至79个，这是2020年所有报告缉获安非他命加工点的国家中数量最多的一个。

联合国毒品和犯罪问题办公室研究与趋势分析处长安吉拉·密说，乌克兰的合成毒品生产量可能会随着战争的持续而上升。她说：“在冲突地区，你没有警察四处巡逻和突击毒品加工点。”

联合国报告也提到，冲突可能会改变和破坏贩毒路线，这或许能解释自2022年头至今，乌克兰的贩毒活动有所下降。

另外，2021年全球86%的鸦片是在阿富汗生产。阿富汗当前的局势将影响鸦片市场的未来发展。

报告说，虽然塔利班当局已在4月禁止罂粟种植，但阿富汗的人道主义危机可能会进一步刺激非法罂粟种植。

联合国说：“阿富汗鸦片生产的变化将对全球几乎所有地区的鸦片市场产生影响。”

根据联合国报告，在2021年，全球估计有2.84亿人使用毒品，在全球15至64岁人口中，相当于每18人就有一人吸毒。这一数字比2010年高出26%，人口增长仅部分解释了这一变化。

报告还说，可卡因产量在2020年攀升至1982吨的新纪录。

虽然大多数吸毒者为男性，但安吉拉·密说，女性滥用安非他命类兴奋剂的情况严重，寻求治疗的女性却不多。

联合国毒品和犯罪问题办公室周一发布的报告是根据成员国和联合国本身收集的信息，并对各机构报告、媒体和开源材料进行分析。