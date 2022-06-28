马国前旅游部长退出土团党

（早报讯）马来西亚前旅游部长莫哈末丁可达比七个月前从沙巴民兴党跳槽加入土著团结党后，他今天（6月28日）宣布退出土团党。莫哈末丁可达比也是沙巴拿笃区国会议员，这意味土团党约一个月来已有两名国会议员出走。

土团党截至今年4月共有31名国会议员。种植及原产业部长祖莱达5月26日宣布退出土团党，让土团党国会议员人数减至30人。莫哈末丁可达比也退党后，土团党剩下29名国会议员。

他说：“（我加入土团党）超过六个月，但仍未受委任何角色。我不失望，我想，土团党应是自认在拿笃国会选区以及西加麦州选区已经够强大，因此不需要我在这个政党继续深耕。”

他表示，他不会理会其他人对跳槽议员的观感，也不介意别人称他与其他跳槽者为“青蛙”或“猴子”，因为最重要的是继续服务选民。“谁希望被称为青蛙或猴子？……但如果青蛙跳出井底，他这么一跳意味将为所自己的选民谋取更好的福利。”

莫哈末丁可达比曾是沙巴民兴党的领袖，他在希盟执政时期担任旅游部长。他2021年10月退出民兴党，同年11月26日加入土团党。他加入土团党时说，继续留在反对党阵营对他毫无意义，因为无法为其选区带来任何发展。他当时指土团党是正确平台，能为他落后的选区带来改变。