为扩大使用范围 欧洲药品管理局开始审查天花疫苗“Imvanex”

（早报讯）欧洲药品管理局（EMA）周二（6月28日）说，为预防猴痘疫情，已经开始对丹麦公司巴伐利亚制药公司（Bavarian Nordic）的天花疫苗“Imvanex”（在美国为Jynneos，在加拿大为Imvamune）进行审查，以扩大这款疫苗的使用范围。

目前，“Imvanex”疫苗虽未在欧盟获得授权来应对猴痘，但由于天花疫苗也可以保护人们免受猴痘的侵害，因此这款疫苗也将用来预防猴痘。

EMA说，启动扩大疫苗使用范围的审查机制是因为实验数据显示“Imvanex”疫苗能让接种者对猴痘病毒产生抗体。这款疫苗的常见副作用包括接种部位疼痛、红肿、身体疲劳、肌肉疼痛等。

根据世卫组织数据，截至上周，有近58个国家和地区发现3400起猴痘病例，包括一起死亡病例，其中大部分来自欧洲。

为了应对不断升温的猴痘疫情，EMA建议欧洲当局从美国进口“Imvanex”疫苗以缓解供不应求的局面。

欧盟与巴伐利亚北欧公司于6月初签署了一项协议，购入11万剂疫苗。

同日，欧盟委员会在一份声明中说，第一批“Imvanex”疫苗（共计5300剂）已运抵欧洲，有关部门将按各国的人口比率将疫苗分配给葡萄牙、德国和比利时。