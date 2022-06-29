土耳其终于点头 芬兰瑞典入约迈出重要一步

（早报讯）北约成员国土耳其终于同意撤销对芬兰和瑞典申请入盟的否决，为两国加入这个核武军事联盟扫除障碍，标志着俄罗斯入侵乌克兰后的欧洲安全格局将发生重大变化。

路透社报道，土耳其、芬兰、瑞典三国领导人周二（6月28日）在北约马德里峰会开幕前进行了四小时的会谈，终于取得突破，为峰会化解了一场尴尬的僵局。

芬兰和瑞典在军事上长期保持中立，但在俄罗斯入侵乌克兰后迅速改变立场，决定申请加入北约。三国周二签署友好备忘录，同意保护彼此的安全，这意味着北约在俄罗斯边界的军事存在将进一步扩大，尤其是在波罗的海更具军事优势。

芬兰总统尼尼斯托发表声明说，三国外交部长签署了一份三边备忘录，确认土耳其将支持邀请芬兰和瑞典成为北约成员国。他说，北约盟国将在未来两天的峰会上就芬兰和瑞典的入盟申请达成一致。

瑞典首相安德松在推特上说：“瑞典、芬兰和土耳其达成了一项关键备忘录。为瑞典加入北约铺平了道路。”

北约秘书长斯托尔滕贝格和土耳其总统埃尔多安与安德松和尼尼斯托举行会谈后，也各自发表声明，确认这项协议。

美国总统拜登和英国首相约翰逊对土耳其同意芬瑞两国加入北约表示欢迎。

拜登在推特上说：“这对北约邀请芬兰和瑞典入盟迈出关键一步，将强化我们的联盟，并加强我们的集体安全。”约翰逊称，这是北约峰会前夕的一个“好消息”。

斯托尔滕贝格说，“这项协议向俄罗斯总统普京传达了一个非常明确的信息——北约大门是敞开的。普京希望俄罗斯边境线上更少国家加入北约，结果恰好相反，更多国家要加入（北约），现实和他想的完全相反。”

北约峰会6月29日和30日在马德里举行。