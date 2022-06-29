美国会骚乱听证会：特朗普曾试图控制总统专车驾驶盘以现身国会山

（早报讯）美国白宫一名前高级助理在2021年1月6日国会骚乱听证会上说，前总统特朗普当天原本要到国会山骚乱现场，特勤人员以安全为由拒绝，特朗普曾试图控制总统专车的驾驶盘以迫使安全人员照他的话做。

路透社报道，美国跨党派众议院特别委员会周二（6月28日）举行国会骚乱事件第六场公开听证会。

在特朗普任内担任白宫幕僚长梅多斯高级助理的哈钦森（Cassidy Hutchinson）在听证会上说，特朗普一直想到示威现场去，但特勤人员坚持他必须回返白宫里面，因为白宫外的一些特朗普支持者携带AR-15步枪。特朗普为此和特勤人员不停争论。他也坚持安全人员必须允许携带枪械的示威者在国会山自由活动。

哈钦森供证称，梅多斯在国会骚乱当天早上引述特朗普的话说：“他们不是来伤害我的。”

哈钦森还说，坐在总统专车后座的特朗普一度伸手向前，试图控制总统专车的驾驶盘，并生气地说：“我是总统。现在马上送我到国会山去。”

特朗普周二在他设立的社交媒体平台“真实社会”（Truth Social）上，否认曾试图控制总统专车驾驶盘。

特朗普驳斥哈钦森的证词是“虚假故事”、“病态”和“欺诈行为”。

周二的公开听证会持续了约两个小时，众议院特别委员会代表、共和党籍的切尼提交了证人篡改和妨碍司法公正的可能证据。

切尼出示了身份不明证人收到的信息，内容告诫这些证人，称一名未公开身份的人士正在密切留意他们提供的证词，并期待他们忠诚于他。