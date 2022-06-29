杜特尔特卸任前夕 菲诺贝尔奖得主新闻网站接关闭令

（早报讯）在杜特尔特正式卸下菲律宾总统职务前夕，由尖锐批评他的菲律宾女记者瑞萨创立的新闻网站接到关闭令。

法新社报道，瑞萨是去年的诺贝尔和平奖得主，菲律宾网络媒体《拉普勒》（Rappler）由她和一群菲律宾新闻工作者在2011年8月共同创立。他们起初只在面簿开了一个名为MovePH的页面，2012年1月1日正式成为一个新闻网站。

菲律宾证券交易委员会（SEC）周三（6月29日）发表声明，确认《拉普勒》的公司注册证已被吊销，理由是它违反了“宪法和法律对大众媒体的外资所有权限制”。

《拉普勒》指吊销程序“极度不合规”，誓言要提出上诉。

《拉普勒》执行编辑兼联合创办人格洛里亚（Glenda Gloria）说：“证券交易委员会2018年就已发布了首次命令，我们从那时候开始就与我们的员工讨论了各种可能情况。”

格洛里亚说：“没有任何东西比‘封杀令’来得更彻底了。”

杜特尔特上任后，瑞萨一再对他公开批评，多次在她的网站发表文章，对杜特尔特2016年启动的铁腕扫毒行动口诛笔伐。

瑞萨称，她对杜特尔特的批评导致她面对一连串的刑事诉讼和调查，网上也有许多抹黑她和《拉普勒》的言论。

玛利亚·瑞萨（Maria Ressa）和俄罗斯记者德米特里·穆拉托夫（Dmitry Muratov）是2021年度诺贝尔和平奖的共同得主。诺贝尔委员会当时说，颁诺贝尔和平奖给瑞萨和穆拉托夫，是为了表彰他们为捍卫民主主义和持久和平，为言论自由所做出的努力。