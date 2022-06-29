意大利遭遇严重干旱农民面临海水威胁

（早报讯）意大利正在遭受70年来最严重干旱，来自亚得里亚海（Adriatic sea）的海水又流入意大利最长河流——波河（Po），对本就遭受热浪冲击的农作物造成进一步的损害。

在意大利从事农业工作的维达力（Federica Vidali）说，“因为没有下雨，所以波河的水量大幅减少，因此不足以抵消河流中不断上升的海水。这意味着在我们（灌溉）的渠道中，多了很多不能灌溉的海水。”

报道称，流入波河的海水使意大利的部分农业地区几乎无法进行灌溉。一个名为“恢复波河”（Reclaiming the Po）的组织负责人蒙托瓦尼（Giancarlo Mantovani）说，“如果未来10或15天内还不下雨，还未被破坏的庄稼也会消失，我们正在逐渐失去收成。”

当地的农业生产者联盟机构预计，干旱天气可能会造成30%至40%的季节性收成损失。

波河全长近650公里，发源于意大利北部边境阿尔卑斯山，流经主要的农业主产区，为意大利约三分之一的农田提供灌溉。然而，近期的罕见高温天气正在使当地干旱状况变得越来越严重，波河的水位降至70年来最低水平。

波河流域管理部门上周建议当地农民减少20%的采水量，以确保农业灌溉用水。