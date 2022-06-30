2015年巴黎恐怖袭击案宣判 20名被告均被判有罪

（早报讯）2015年巴黎恐怖袭击案周三（6月29日）宣判，20名被告均被判有罪。

2015年11月13日，巴黎发生严重恐怖袭击，造成130人死亡，其中90人死于巴塔克兰剧院。

恐怖袭击案于去年9月8日开始在巴黎特别重罪法庭展开审理。这起案件共有20名被告，其中14名被告出庭受审。案件的审理工作受到法国各界高度关注。

根据当晚的法庭判决，20名被告均被判有罪，其中19名被告被判犯有与恐怖主义相关的罪行，另外一名被告被判犯有共谋欺诈罪。现年32岁的阿卜杜勒萨拉姆是唯一未被击毙的袭击者，他当晚被判犯有恐怖主义罪行和谋杀罪，被处以终身监禁，且不得提前释放，这据报是目前法国法律最重的刑罚。

在出庭受审的其他13名被告中，穆罕默德·巴卡里、奥萨马·克雷姆、萨芬·埃里被判处30年监禁，他们须服满三分之二的刑期；另外10名被告被判处两年至22年不等的监禁。20名被告接下来会有10天的时间决定是否上诉。

法国检方为案件的审理进行了大量的准备工作，调查报告近5万份，相关文件厚达53米，相当于十多层楼的高度；300多名律师参与庭审，数百名袭击案的幸存者和遇难者亲属出庭作证。法国前总统奥朗德也曾在庭审期间出庭作证；袭击案发生时，他是法国总统。

案件宣判后，奥朗德发表声明说，袭击案的被告已依法接受了审判。他形容案件的审理工作是“非同寻常”的，通过数月的庭审让申张正义和探寻真相成为可能。