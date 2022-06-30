美得州货柜车惨案 司机等四人被控

（早报讯）美国得克萨斯州本周一辆大型货柜车被发现装满数十名死于酷暑的移民，货柜车司机周三（6月29日）在美国联邦法院被指控犯有偷渡移民导致死亡的单一罪名。

美国联邦法院周三指控货柜车司机和一名同谋犯有贩卖人口罪，还有两名墨西哥籍男子被指控为持有枪支的非法移民。

美国司法部在宣布对美国有史以来最致命的移民贩运事件的指控时说，如果罪名成立，两人都将面临最高的终身监禁，或可能被判处死刑。司法部称，45岁的得州人、货柜车司机霍梅罗·萨莫拉诺（Homero Zamorano Jr）在现场附近被捕，并在一份刑事诉讼中被指控犯有一项“走私外国人导致死亡”的罪行。司法部说，28岁的第二名嫌疑人克里斯蒂安·马丁内斯（Christian Martinez）于周二被捕，并被指控犯有“共谋运送非法移民”的单项罪行。他的国籍没有被立即透露。

死亡人数升至53人

美国得克萨斯州圣安东尼奥市周一（27日）发现一辆弃置的大型货柜车，当地政府周三报告说，又有两名最初因挤在闷热的货柜车里而住院的移民死亡，累计53人死亡，其中约一半为墨西哥人。有11人仍在住院治疗。墨西哥政府说，除27名墨西哥人外，受害者包括14名洪都拉斯人、七名危地马拉人和两名萨尔瓦多人。货柜车上的一些移民的国籍仍然不清楚。

这辆货柜车周一被发现遗弃在圣安东尼奥郊区一条高速公路附近的一个荒凉的工业区，这个地区位于美墨边境以北约160英里（250公里），当天的温度飙升至103华氏度（39.4摄氏度）。当局到现场时发现货柜车内没有水供应或冷气运作的迹象。

官员们描述说，他们发现货柜车的后门是虚掩着的，里面有“成堆的遗体”，其中许多遗体摸起来很烫。其他受害者被发现躺在附近的地上，有些已经死亡，有些失去了能力。官方描述中没有明确说明门是如何打开的。根据最先到达现场的当局的无线电调度音频，货柜车内没有人是清醒的，只有大约数十人起初看起来有呼吸。

据联邦检察官称，圣安东尼奥警察发现司机萨莫拉诺躲在灌木丛中。墨西哥国家移民局局长加杜诺（Francisco Garduno）在周三的新闻发布会上说，这名司机被拘留时“试图把自己当作幸存者之一”。联邦检察官说，当局在进行搜查时发现第二名嫌疑人马丁内斯与萨莫拉诺之间的手机通信，因此被发现与这次的偷渡活动有关。还有两名涉嫌参与这起事件的男子，他们被指控为持有枪支的非法移民，两人都是墨西哥国民。