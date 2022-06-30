美日韩首脑会谈确认加强无核化合作

（早报讯）美国总统拜登、日本首相岸田文雄及韩国总统尹锡悦周三（6月29日）在西班牙马德里举行会谈，为实现朝鲜半岛完全无核化加强合作达成了一致。

共同社报道，为提升在印度太平洋地区的威慑力，会谈还就推进美日韩安全合作达成共识。除了应对朝鲜弹道导弹与阻止核开发外，美日韩首脑也确认团结应对扩大影响力的中国。这是2017年9月以来，时隔约五年再次举行三国首脑会谈。

岸田文雄在会谈中强调：“对包括核试验在内的朝鲜挑衅的可能性严重担忧。日美韩加强合作不可或缺。”拜登说，美国对日韩的防卫义务不动摇，“为实现朝鲜半岛完全无核化与自由开放的印度太平洋这两个共同目标，三国需要展开合作”。

尹锡悦指出，朝鲜核与导弹的威胁增大，合作的重要性上升。他说：“期待韩美日的合作能够被定位为旨在实现世界和平稳定的重要核心。”

三国将加速以美国为核心的防务合作。推进2017年12月以来中断至今的美日韩联合训练尽快重启。岸田文雄称，日本将从根本上强化防卫力。

会谈还围绕应对朝鲜，确认了外交的重要性。尹锡悦就朝核问题呼吁“三国密切合作，促使朝鲜能重返谈判桌”。考虑到反对加强对朝制裁的中国与俄罗斯，三国也将在联合国安理会上携手应对。

岸田文雄就立即解决朝鲜绑架问题谋求理解与合作，获得了美韩首脑的支持。首脑会谈持续了约23分钟。

日韩因原被征劳工和原慰安妇问题对立，在2019年12月以后未再举行双边首脑会谈。这次反映希望改善日韩关系的美国政府意愿，在美国加入的形式下促成了首脑会谈，但未举行日韩会谈。

岸田文雄在会谈后就日韩关系向媒体说：“为了重返健康的关系，我将基于日本的一贯立场，与包括尹锡悦在内的韩方密切沟通。”