周四美市盘前退低 重点谈辉瑞争取到新合约

今天重点：

美国投资机构在度过了艰难的上半年之后，在半年交易期结束之前重新平衡投资组合，导致华尔街主要股指期货星期四晚（6月30日）下跌。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌56.20点或1.47％，报3762.60点；纳斯达克100指数期货下跌197.90点或1.70％，报11460.40点；道琼斯指数期货则退382.30点，报30647.00点。

这是一个惨淡的季度。标准与普尔500指数隔夜（星期三）收盘小幅下跌。股市领导者苹果（Apple）、微软（Microsoft）和亚马逊（Amazon）隔夜给了市场上涨动力，而对经济敏感的晶片等较小盘股和运输股则给股市施加压力。

以截至隔夜的数字来看，标准与普尔500指数已经很大程度上确定是破1970年以来，最大的上半年百分比跌幅了。而纳斯达克指数也正朝着有史以来最糟糕的上半年表现“迈进”。道琼斯指数则有可能破金融危机以来最大上半年百分比跌幅。

美市隔夜全日忽起忽跌，步履蹒跚。标准与普尔500指数隔夜微跌2.72点，闭市报3818.83点。重量级的道琼斯指数则上升82.32点，闭市报31029.31点。纳斯达克100指数则起0.18％或20.49点，以11658.26点收市。

美国股市隔夜交易转为较淡静，交易所的总成交量是115亿5000万股，比过去20天的127亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

特斯拉（Tesla）隔夜又裁员200人，而且这次被裁的员工大部分都来自特斯拉自动驾驶部门，难免让投资者为特斯拉业务未来的发展重心感到担忧，导致特斯拉股价在今晚盘前下滑15.77美元或2.30％，截稿时报669.70美元。

针对做空机构灰熊（Grizzly Research）发表报告，指中国电动汽车制造商蔚来（NIO）通过夸大收入和提高净利润率来达到目标，蔚来汽车隔夜回应称，这份报告内容有大量不实信息，以及对蔚来披露信息也误读了。目前蔚来已针对该报告启动“相关程序”。蔚来股价今晚盘前继续退低0.29美元，截稿时报21.57美元。

Bed Bath & Beyond股价隔夜猛挫23.6％。Bed Bath & Beyond昨晚宣布，已经让战略委员会负责人兼独立董事戈夫（Sue Gove）取代首席执行官特里顿（Mark Tritton），希望能够扭转公司业绩的跌势。今晚盘前该股继续微退0.07美元，截稿时报4.92美元。

今天下文我们看看冠病疫苗制造商辉瑞（Pfizer）隔夜宣布争取到的最新合约。今晚盘前该股股价退低0.25美元，截稿时报50.69美元。

盘前活跃股按序：Carnival Corp、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、超微（Advanced Micro Devices）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

辉瑞新协议中，每剂疫苗的平均价格超过30美元，比美国政府在与辉瑞最初合同中支付的每剂19.50美元增加了超过50％。（路透社）

辉瑞（Pfizer）（纽约证券交易所代码：PFE）

（早报讯）自冠病疫情暴发以来，辉瑞的股价在很大程度上可以说是跟着冠病疫苗一起波动。在过去五个交易日里，辉瑞的股价上升了3.47％，而其中的一个原因就是辉瑞隔夜宣布的大合约。

辉瑞和合作伙伴BioNTech在隔夜宣布，已经与美国政府签署了一项总值达32亿美元的协议，供应1亿零500万剂冠病疫苗。这批疫苗最早可能在今年夏天较迟时候交货。

辉瑞也说，这项交易还包括了提供一种经过改良的奥密克戎疫苗。这个疫苗目前正在等待监管机构的批准。这也是自去年冬天以来，药剂商相竞研制的“更新版本”疫苗。

根据辉瑞发表的资料，新协议中每剂疫苗的平均价格超过30美元，比美国政府在与辉瑞最初合同中支付的每剂19.50美元增加了超过50％。

合同中也包括一些指定给成人注射的小瓶装疫苗。这些疫苗将采用单剂量小瓶的形式包装。虽然小瓶装的制造成本更高，但可以减少未使用的开瓶疫苗的浪费。

美国卫生与公众服务部官员康奈尔（Dawn O'Connell）在声明中说：“我们期待着接收这些新的变种疫苗，并与州和地方卫生部门、药房、医疗保健提供者、联邦合格的卫生中心和其他合作伙伴合作，以便在今年秋天在全国各地的社区中提供这些疫苗。”

辉瑞说，按这个新合约，美国政府还可以选择另外购买多达1亿9500万剂的额外疫苗。因此这个合约的潜在剂量总数是可以达到3亿剂的。这份新合同将让辉瑞和BioNTech今年的疫苗销售显著增加。而这两家公司将共同分享这个疫苗的利润。

辉瑞隔夜也预测，今年冠病疫苗的销售额会是320亿美元。不过，根据市场分析师之前平均的预测，他们估计辉瑞2022年的销售额大概会是336亿美元。

也许因为与分析师的期待有所分歧，在Tipranks的15名分析师当中，只有六名给予辉瑞股“买入”的评级，九名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是58.64美元。