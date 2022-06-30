三个非猴痘流行国现病例 非洲急需试剂

（早报讯）非洲又有三个以前没有任何人类传染病例的国家出现猴痘病例，这三国是加纳、摩洛哥和南非。南非两名没有旅行史的患者确诊，这表明存在当地传播的高度可能性。

猴痘在六个有猴痘流行史的非洲国家之外传播，早已引起关注。世界卫生组织非洲区域主任穆蒂星期四（6月30日）说：“猴痘在地理上传播到以前从未发现病例的非洲部分地区是一个令人担忧的迹象。至关重要的是，需要支持各国加强监测和实验室诊断的努力，这是疾病控制的基石。”

联合国新闻中心报道，世卫组织正在与非洲地区的国家卫生当局合作，加强监测和实验室诊断，以发现病例并遏制病毒的无声传播。

截至6月28日，非洲大陆在13个国家报告了1821起猴痘病例，其中109起在九个国家得到实验室确认。确诊病例数占全球4500多起确诊病例的2%。然而，该区域具有大量疑似病例，其中81%在刚果民主共和国，这突出表明需要提高诊断能力。

世卫正努力为非洲筹6万检测试剂盒

得益于冠病疫情后旨在加强实验室能力的努力，所有非洲国家目前都拥有检测猴痘所需的聚合酶链式反应仪器，但许多国家缺乏试剂，在某些情况下缺乏标本采集、处理和检测方面的培训。世卫组织正努力为非洲筹备6万个检测试剂盒，其中约2000个将运往高风险国家，1000个将运往风险较低的国家。

世卫组织指出，第二代和第三代天花疫苗中一些疫苗可能对猴痘有效果，其中一种已获准用于预防猴痘。然而，供应有限。

穆蒂强调，由于疫苗和抗病毒药物有限，世卫组织不建议对猴痘进行大规模疫苗接种，而是对接触过猴痘的人或高危人群进行有针对性的疫苗接种，包括卫生工作者、实验室人员和疫情团队响应人员。