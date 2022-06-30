不丹9月23日起重新迎接国际旅客

（早报讯）不丹官员星期四（6月30日）说，从9月23日起，不丹将重新欢迎国际旅客到访，以重振经济。这也是不丹时隔两年多来首次对外国旅客重开国门。

路透社报道，自冠病疫情暴发初期，不丹便决定封锁边境遏制疫情传播；不丹人口不超过80万，累计确诊病例低于6万起，累计死例仅21起。

不过，旅游业是不丹的主要收入来源，两年多来封锁边境也把更多民众推向贫穷。

旅客须支付每晚200美元可持续发展费用

不丹旅游委员（TCB）会宣布，从9月23日起，重新允许旅客入境。然而，入境旅客须支付每晚200美元（278新元）的可持续发展费用，比过去30年向来收取的每晚65美元要高出许多。官员说，新收费将抵消游客的碳排影响。

不丹外长兼TCB主席多吉在一份声明中说：“冠病使我们能重新思考如何以最佳方式构建和运营这个行业……同时保持低碳足迹。”

当局指出，不丹已经修订了酒店、导游、旅行社和司机等服务供应商的标准。

不丹自1974年开放给旅客入境，当时接待了300名游客。官方数据显示，2019年，不丹的入境旅客人数飙升至31万5600人。

在不丹首都廷布经营旅游公司的业者说，这些费用不会阻止较富裕的旅客前来旅行，“欢迎那些有能力消费的人前来”。