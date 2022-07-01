美最高法院裁决 限制政府监管碳排能力

（早报讯）美国最高法院裁定，联邦政府机构不能对发电厂的二氧化碳排放进行广泛设限，这大大削弱了拜登政府应对气候变化的权力。美国总统拜登誓言，行政当局将依照联邦法律，通过其他方法继续应对气候变化。

路透社和法新社综合报道，以保守派占多数的最高法院星期四（6月30日）以6比3的投票结果裁定，《清洁空气法》并没有赋予美国环境保护署（EAP）广泛的授权来监管发电厂的温室气体排放。这些气体排放被认为是造成全球变暖的原因之一。

这份裁决书由首席大法官罗伯茨撰写，六名保守派大法官都支持，三名自由派大法官持反对意见。

拜登称，这项裁决是“另一个旨在使我们国家倒退的毁灭性决定”。

拜登发表声明说：“这个决定可能打击我们国家保持空气清洁和应对气候变化的能力，但我绝不会停止动用我的合法权力，来保护公众健康和应对气候危机。”

拜登说，他已指示白宫法律团队及司法部与受影响的机构合作，审查最高法院的裁决，并根据联邦法律寻找应对污染，包括碳排放的其他可行方法。

拜登政府预计在今年年底前出台规范发电厂排放的提案，最高法院星期四的裁决可能使拜登政府应对气候变化的计划变得复杂。

拜登的目标是在2030年前将美国的温室气体排放量减少一半，在2035年之前实现电力行业零排放。