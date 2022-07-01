澳洲对香港的权利自由继续受侵蚀“深感关切”

（早报讯）除了英国，澳大利亚也在香港回归25周年庆典举行之时，批评中国限制香港人民的权利和自由。

法新社报道，澳洲外交部长黄英贤星期五（7月1日）说：“香港国家安全法已经实施两年，澳洲对于香港的权利、自由和自治继续受到侵蚀深感关切。”

2019年香港爆发激烈的民主示威浪潮后，《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，于2020年6月30日由全国人民代表大会常务委员会通过。同日以全国范围的法律形式纳入《香港特别行政区基本法》附件三中，在香港特别行政区公布实施。

黄英贤称，香港国安法已被广泛应用于逮捕行动，并以国安法向香港的亲民主人士、反对派团体、媒体、工会和民间社会施加压力。

约翰逊：誓言让中国履行对香港作出的承诺

英国首相约翰逊周五也发布视频讲话，强调英国不会对香港“弃之不顾”，誓言一定会竭尽所能让中国政府履行25年前对香港作出的民主权利承诺。

约翰逊说，中国没有在《中英联合声明》下，遵守“一国两制”的承诺，威胁了香港人的权利、自由，以及香港的持续进步和繁荣。

他说：“我们无法不面对一个事实，那就是，北京已经有好一段日子没有履行它的义务。这个事态发展威胁了香港人的权利和自由，也威胁了他们家园的持续进步和繁荣。”

中国外交部：英国对香港不存在历史责任

中国外交部早前强调，英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权，也不存在所谓的历史责任。英国反复拿《中英联合声明》说事，对香港事务指手画脚，只会损害英方自身的形象。