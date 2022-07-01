美国化妆品Revlon股价隔夜再狂飙

（早报讯）拥有90年历史的美国化妆品公司露华浓（Revlon）虽然继续面临破产程序，它的股价隔夜却又再次飙升，盘中首个小时甚至还一度上涨超过23％。

露华浓股价在隔夜最终闭市时报5.42美元，全日总共起0.83美元或18.08％，全场有3366万5682股易手，是平均成交量的两倍，相当活跃。

露华浓是在6月中申请第11章破产保护的。尽管本周该股股价在头几个交易日随着大盘退低，但是自6月13日以来，该股总共上涨将近400％，整个情况就好像2020年，散户投资者在赫兹（Hertz）和JCPenney申请破产后，突然争相买进一样。

不仅如此，在社交平台Reddit的WallStreetBets论坛上的模因股票（Meme Stocks）“粉丝”，也开始追捧露华浓股票。根据《联合早报》搜索，Quiver Quantitative截至星期四（6月30日）晚上11时的统计，露华浓过去七日在社交媒体Reddit投资论坛Wallstreetbets贴文和讨论增加了137.50％。

也许投资者会觉得以超低价格购买露华浓这个老牌子股票的机会千载难逢，但是购买破产公司的股票其实是应该谨慎的。毕竟一间公司是在债务变得无法承担时才会申请破产的。

根据露华浓最新的季度业绩报告，露华浓的债务高达惊人的33亿美元。但是，为什么申请破产的公司股票会出现所谓的“破产反弹”（Bankruptcy Rally）呢？

“破产反弹”或是投资者乐观情绪

其中最主要的因素应该是投资者的乐观情绪。在“破产反弹”的背后通常是有一批投资者坚信，负债累累的公司可以从破产困境中走出来。就露华浓而言，市场自上周就开始盛传印度大企业集团Reliance Industries正在考虑收购这家化妆品巨头，这就是推动该股价的上涨的主要原因之一。

其次是短线交易的诱惑力。通常在股票价格暴跌到投资者从来没有看过的低点时，该股价经常都会出现暂时上涨的情况。这种现象被市场人士称为“死猫反弹”（Dead Cat Bounce）。这种反弹通常是跟日内交易者和其他投机者，趁低吸购推高了股价相关。这种反弹与公司业务基本因素完全没有关系。

另外，这些受到模因股票“粉丝”追捧的股票，也非常可能成为空头挤压（Short-Squeeze）的目标。根据美国财经杂志《巴伦周刊》（Barron's）网上昨晚11时的最新资料，露华浓有64％的自由流通量被卖空。这么高的卖空百分比，难免会让人们回想到2021年初游戏驿站（GameStop）股价因为空头挤压而猛飙的情景。

话虽如此，投资者必须知道，一家公司在申请破产后，通常不会再符合主要证券交易所的挂牌要求了。因此退市的可能性非常高。虽然在截稿为止，露华浓股票仍然在纽约证券交易所交易，但是纽约证券交易所已经开始着手该股票退市程序。

破产的公司通常在退市后，会转到在场外交易市场（OTC）进行交易，因为这些市场的财务披露要求比较宽松，但是场外交易市场的流动量偏低，无法和主要证券交易所相比。

若真破产 股东或分不到报酬

而且投资者也必须了解到，如果露华浓真的破产，公司会先赔偿债权人。而作为股东则是最后一批获得报酬的。通常轮到股东时，已经是没有东西可以分到了。

但是此刻完全判露华浓“死刑”也不完全正确。一个大家可能熟悉的例子就是前模因股票汽车出租公司赫兹（Hertz Global）。它在宣布破产之后却又卷土重来。该股价现在已经是在16美元的水平了。

可能像赫兹一样起死回生？

当时赫兹是因为冠病疫情而导致业务停滞不前所以才申请破产的。不过13个月后，在汽车租赁和美国国内旅行快速复苏的情况下，赫兹摆脱了破产的困境重新起航。露华浓会像赫兹一样起死回生吗？

在Tipranks的分析师当中，只有一名分析师给予露华浓股评估，而评级也只是“持守”而已，一年期限平均目标价是8.50美元。虽然目标价看似很有潜能，但是这毕竟也只是一个分析师的看法，没有什么代表性。因此，投资者如果想要买进露华浓，应该做好心理准备，毕竟这个股票此刻的风险绝非一般，投资化为乌有也是极有可能的事。