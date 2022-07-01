美国股市下半年何去何从？专家与您分享见解

（早报讯）标准与普尔500指数隔夜（6月30日）破了1970年以来，最大的上半年百分比跌幅。纳斯达克指数的上半年表现也是有史以来最糟糕的。而且许多投资者似乎还担心股市尚未触底。

在今年首六个月里，受高通胀和联储局鹰派加息这两大因素影响，美国经济有可能被推入衰退的困境，导致广受关注的大盘股指，即标准与普尔500指数在这半年里总共下跌了21.08％。

自二战以来，美市总共经历过了12次的熊市（不包括当前的熊市）。根据美国财经杂志《巴伦周刊》（Barron's），在这12次的熊市里，从股市高峰到低谷平均需要10个月的时间，平均跌幅则是34％。如果当前的熊市遵循这种模式走的话，那么股市要等到10月份才会触底。

标准与普尔500指数今年迄今的跌幅，是有史以来第四差的上半年表现，仅次于1932年、1962年和1970年；这三个年份分别下跌了45.4％、23.5％和21.0％。

以科技股为主的纳斯达克综合指数今年迄今则已暴跌了29.5％，是该指数自1971年设立以来，最糟糕的上半年。它的跌幅超过2002年上半年的25％，当时市场面对的是互联网泡沫破灭；又或是1973年上半年美国停止将美元兑换成黄金，而出现长期通货膨胀后损失的24％。

调查：59％投资者认为未来六个月股市看跌

根据美国个人投资者协会（American Association of Individual Investors）的每周情绪调查，截至上周，59％的投资者认为未来六个月股市看跌，只有18％的投资者看涨。在6月初，虽然只相差几周，当时只有37％的人看跌，而32％的人仍然看涨。投资者的情绪明显的转变了。

摩根士丹利（Morgan Stanley）首席美国股票策略师威尔逊（Mike Wilson）在上周发布的报告写道：“在经济衰退到来之前，熊市是不会结束的。要熊市结束，两者的风险必要有一个被去除。股市全面衰退可能会把标准与普尔500指数压低到2900点区域附近触底，也就是比当前水平低23％以上。”

美国银行（Bank of America）则认为，在最坏的情况下，标准与普尔500指数可能会跌到3000点。

分析师：继续保持对美国股票建设性展望

不过，瑞信（Credit Suisse）亚太区投资策略师黄春安在接受《联合早报》专访时说：“我们认为美国将能够在未来六至九个月内避免经济衰退。而且我们也认为，股市重新定价的调整过程已经接近尾声。一旦我们到达那里，我们就很可能会看到股市反弹。因此，我们继续保持对美国股票的建设性展望，同时也相信它们的表现将比基准MSCI全球指数（MSCI World Index）来得好。”

黄春安也说：“美国股市的盈利前景相对强劲。与其他地区相比，欧洲地缘政治冲突对市场的影响（例如更高的能源价格影响）对美国来说是有限的。我们的目标是，标准与普尔500指数三个月后达到4210点，12个月后达到4400点。”

花旗银行（Citi）分析师团队也持有类似的乐观看法。该团队在一项研究中写道，今年下半年标准与普尔500指数可能出现“两位数的低位上涨”。而且市场已经消化了联储局的加息计划及加息对股票估值的影响。因此任何经济放缓迹象都可能有助于缓解对通胀和联储局采取更鹰派举措的担忧。

在这样的一个不确定的大环境中，投资者应该采取怎样的策略呢？黄春安说：“我们一直强调平衡和多元化的全球投资组合的重要性。我们建议增持美国股票，如上所述。就美国股票的板块而言，我们看好医疗保健，并认为消费必需品的表现将逊于大盘。”

黄春安说：“尽管最近医疗保健股走势已经偏高，但与消费必需品和公用事业等其他防御性行业相比，这类股票的估值仍然具吸引力。医疗保健行业的需求和长期增长动力仍然存在。而且选择性医疗程序和常规诊断的需求积压也应支持这个行业的表现。”

星展银行投资策略师吴琇琼在接受《联合早报》访问时也说：“尽管存在不利因素，从12个月的角度来看，美国市场是具有吸引力的。投资者应该抓住机会投资在有实力、有盈利的优质股票上。通常，这些公司拥有全球多元化的收入基础和强大的市场定位，因此有能力保护自己的利润率。我们也认为，债券收益率上升对长期基本面的影响有限。”

吴琇琼说：“我们认为市场的抛售已经接近尾声，进场美国股市的风险回报看起来越来越有吸引力了。投资者不应该试图确切地锁定股市见底的确切时间，因为连续的抛售已经使这些优质股票被严重低估，而且也比12个月前更便宜了。”

CMC市场分析师王绥勤则从投资策略角度来看，认为美国主要股指从今年1月（纳斯达克100指数则是从2021年11月）的历史高点开始出现的第一个主要下跌阶段可能已经结束。

王绥勤说：“标准与普尔500指数的主要支持线会在3580点和纳斯达克100的则是在10960点。接下来我们可能会看到为期一至三个月的调整性反弹。这种潜在的调整性反弹主要是情绪因素驱动的，不是基本面的结构有变化。”

王绥勤也说：“在今年6月14日至16日触及关键中期阻力区之后，最近上涨的10年期美国国债收益率已开始形成回调和盘整。这些都是前瞻性的通胀指标，显示联储局的鹰派决定已经成功降低了未来通胀。这也意味着联邦基金利率在9月的会议之后也许不会进一步加息75个基点。”

因此王绥勤认为，那些在今年第一季度和第二季度遭受重创的美国科技和成长型股票（例如：信息技术和通信服务行业）相信至少会在第三季度前半部分出现技术性反弹。

另外，澳洲IG市场策略师陈碧菲在接受《联合早报》访问时，认为美市长线投资者应该注意公司的第二季度业绩报告。她说：“这个季度的财报可以很好的反映每家公司在面临升息，通胀难题时的应对能力，以及长期的盈利能力。客观充分的解读这些财报，对长线投资者来说是一个淘金的绝佳机会，也可为未来股市反弹时如何做投资策略提前做好功课。”

陈碧菲说：“至于短线投资者，谨慎趁低吸购和严格执行止损为佳。下半年的最大风险将来自于美国经济是否会真的衰退。一旦确认了这一点，市场很可能会开启新一轮的风险重新评估。”