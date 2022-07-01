塔利班领导人参加民族团结会议

（早报讯）阿富汗最高领导人阿洪扎（Haibatullah Akhundzada）星期五（7月1日）在首都喀布尔与全国各地的宗教领袖举行了一场“民族团结”会议，祝贺他们成功以伊斯兰主义接管阿富汗。

塔利班发言人证实，这位长期驻扎在南部城市坎大哈（Kandahar）的最高领导人正在首都参加这场大型会议，现场有超过3000名男性参会者。阿洪扎在参与者举手宣誓效忠后，祝贺他们在时隔20年后，重新在去年8月接管阿富汗政权。

阿洪扎说：“阿富汗圣战的成功不仅是阿富汗人的骄傲，也是全世界穆斯林的骄傲。”

这场会议在严密的安保下展开，但会场附近却爆发持续枪响。塔利班发言人称，这是安全人员向“可疑地点”开火的结果，并补充说局势已受到控制。

报道称，至少有一名参会者曾呼吁政府开设女子高中，但不清楚这项提议是否获得广泛的支持。

塔利班副首领兼内政部总哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）在会议上发表讲话称，世界要求包容的政府和教育，但这些问题需要时间。他说：“这次聚会的目的是关于信任和互动，我们聚集在这里是为了根据伊斯兰教义和国家利益创造我们的未来。”

今年3月，阿富汗教育部宣布全国各地的学校重新在3月23日开学，包括女子可以返校。但一周后，塔利班政府突然撤回允许女子返校的声明，禁止学校为七年级以上的女子提供教育。

塔利班发言人说，他们会尊重参会者的决定，但有关女子教育的最终决定仍取决于最高领导人。