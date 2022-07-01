周五美市盘前走低 重点谈理想汽车6月份交货量

今天重点：

●美国华尔街主要股指期货星期五（7月1日）走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌13.10点或0.35％，报3772.30点；纳斯达克100指数期货下跌61.20点或0.53％，报11442.50点；道琼斯指数期货则退84.70点，报30690.70点。

●华尔街股市隔夜（星期四）也收低。标准与普尔500指数破了1970年以来，最大的上半年百分比跌幅。纳斯达克指数的上半年表现也是有史以来最糟糕的。

●标准与普尔500指数隔夜下跌33.45点，闭市报3785.38点。重量级的道琼斯指数则下跌253.88点，闭市报30775.43点。纳斯达克100指数则退低1.33％或154.55点，以11503.72点收市。

●美国股市隔夜交易一般，交易所的总成交量是125亿8000万股，比过去20天的128亿6000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●据业内人士透露，由于苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）和超微（AMD）等主要客户缩减订单，可能促使台积电（TSM）不久后下调今年的收入预测。台积电（TSM）股价星期五盘前下跌4.05％，截稿时报78.44美元。

●Kohl's股价星期五盘前暴跌11.80％，截稿时报31.48美元。美国全国广播公司商业频道（CNBC）隔夜援引两名知情人士的话说，Kohl's Corp已终止与维他命专卖店运营商Franchise Group的谈判，终止出售公司给Franchise Group。

●美光科技（Micron Technology）股价在星期五晚上盘前交易中下跌4.47％，截稿时报52.81美元。美光科技隔夜预估的第四季度营业额和盈利双双低过市场普遍预测，显示地缘政治动荡和消费者支出疲软拖累存储晶片的需求。

●下文我们看看刚发布6月份交货量数字的理想汽车（Li Auto）。星期五晚上盘前该股股价起0.60美元，截稿时报38.91美元。

●在理想汽车之后发布6月份交货量数字的还包括：蔚来（NIO）和小鹏（Xpeng）。截稿时，蔚来星期五晚上盘前起0.41美元，报22.13美元；小鹏起0.66美元，报32.40美元。

●盘前活跃股按序：美光科技、Carnival Corp、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价大部份下跌。

理想的最新SUV电动车L9款型收到了消费者不错的反应。截至6月24日为止，短短三天就累计下单超过3万单。（路透社）

理想汽车（Li Auto）（纳斯达克证券交易所代码：LI）

中资电动车制造商理想汽车（Li Auto）星期五刚刚宣布最新的交货量数字。根据理想汽车文告，该公司在今年6月里总共交出了1万3024辆Li ONE，同比增长68.9％。这使得理想汽车第二季度的交货量达到2万8687辆，同比增长63.2％。自2019年上市以来，Li ONE累计交付货量已经达到18万4491辆了。

理想股价在星期五晚上盘前交易中上涨1.67％。在过去一个月里，该股的累计升幅更是超过50％。再加上L9款型电动车星期五开始陆续抵达在中国所有的零售据点，让理想汽车股再次受到注意。

自6月21日线上推出以来，L9款型收到了消费者不错的反应。截至6月24日为止，短短三天就累计下单超过3万单，每单须给定金5000元人民币。

理想汽车的联合创始人兼总裁沉亚楠说：“理想汽车L9款型的试驾将于7月16日开始在我们所有的零售店展开，车子则在8月底开始交货。”

另外，三天前（星期二，6月28日）理想汽车提交给美国证券交易委员会的相关文件表示，计划通过上市股票（At-the-market Stock Offering）筹集20亿美元，股价会在出售时确定。这些资金将用在开发新技术，包括：自动驾驶技术以及未来车型的开发。

市场一些分析师就说，特斯拉（Tesla）刚刚裁员200人缩减自动驾驶部门，而理想汽车则筹集资金进一步开发自动驾驶技术。两家公司在面对类似市场挑战的同时却有完全相反的做法。

也许因为如此，在Tipranks的六名分析师当中，全部都给予理想汽车股“买入”的评级，一年期限平均目标价是46.50美元。