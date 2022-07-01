缅军政府：与翁山淑枝展开对话并非不可能

（早报讯）缅甸军政府发言人星期五（7月1日）说，军政府与原民选政府领袖翁山淑枝展开对话以结束这场危机“并非不可能”。

法新社报道，被问及缅军政府是否可能与翁山淑枝展开对话解决动乱时，军政府发言人佐敏吞说：“政治上没有什么不可能的事……我们不能说（与翁山淑枝展开谈判）是不可能的。”

他说，“几个国家”曾敦促军政府与翁山淑枝展开对话，但他没有进一步提供细节。

亚细安去年4月与缅军政府就缅甸局势达成五点共识，以期推进缅甸全国和解。五点共识包括要求军政府停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任亚细安特使促成对话、接受人道主义援助，以及允许特使访问缅甸。

柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长、亚细安特使布拉索昆将于周三（6月29日）到缅甸进行五天的访问，旨在开启缅甸军政府和反对派之间的对话。

军政府发言人说，布拉索昆于周四（30日）会见了缅甸军方领导人敏昂莱，并于周五在首都内比都会见了几个政党的成员。不过，军政府也表明，特使将不能在此次访缅期间会见翁山淑枝。

77岁的翁山淑枝自政变后就遭军方扣押，并被提控多项罪状，至今已因煽动叛乱、违反防疫规定、非法进口和拥有对讲机，以及其中一项贪腐指控被判监11年。