世卫呼吁欧洲对猴痘采取“紧急”行动

（早报讯）世界卫生组织周五（7月1日）说，自6月15日以来，欧洲的猴痘病例持续增加，目前已有六个欧洲国家和地区（总数达31个）报告出现首起猴痘确诊病例。

报道指出，自5月中旬以来，欧洲通报的确诊病例占全球病例近90%。世卫组织呼吁欧洲各国对猴痘疫情采取“紧急”行动。

令人关注的是，目前已经有数名儿童感染猴痘病毒，继英国出现两起18岁以下猴痘确诊病例后，西班牙和法国也发现了儿童猴痘确诊病例。

世卫组织总干事谭德塞6月29日说，应当提高警惕，确保猴痘病毒不会在儿童等群体中蔓延。谭德塞说，“我对（猴痘病毒的）持续传播感到担忧，因为这意味着，猴痘病毒可能传向高风险群体，包括儿童、免疫功能受损者以及孕妇。”

由于“形式不断变化”，谭德塞表示世卫组织将尽快重新召集猴痘应急委员会的会议。此前几天，世卫组织才刚宣布，猴痘目前不属于国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。

美国卫生与公众服务部7月1日宣布将向丹麦公司巴伐利亚制药公司（Bavarian Nordic）额外订购250万剂天花疫苗“Jynneos”（在欧洲为Imvanex，在加拿大为Imvamune），欧盟则在6月初与巴伐利亚公司初签署一项协议，购入11万剂疫苗。

世卫组织非洲区域办事处主任穆蒂警告，有迹象显示富裕国家已经开始囤积疫苗，“非洲国家在冠病疫苗推广早起眼看着其他国家抢订疫苗，这样的事情不能再次发生”。