无视最高法院打击 克里誓言美国定会实现减排目标

（早报讯）美国最高法院的一项裁决限制了拜登政府应对气候变化的权限，但美国气候特使克里丝毫没有动摇，坚信美国将实现向联合国提交的削减温室气体排放目标。

以保守派大法官占多数的最高法院星期四（6月30日）以六比三的投票结果裁定，美国《清洁空气法》并没有授权环境保护署监管现有发电站的温室气体排放。裁决书指环保署有权监管个别发电站，但国会没有给予环保署广泛的权力去制定规则来限制所有发电站。

克里星期五接受法新社采访时强调，“我们决心实现我们的目标。我们一定可以实现我们的目标。”

克里说：“但很显然，如果我们在最高法院占多数，且大法官明白当前形势有多严峻，并愿意助我们一臂之力，而不是给我们制造一个又一个的障碍，那对我们当然是有帮助的。”

美国总统拜登于2021年4月宣布，美国最迟将在2030年把温室气体排放量从2005年水平大幅削减50-52%。

美国是全球第二大碳排放国。为世界最大碳排放国的中国星期五呼吁所有国家履行它们对《巴黎协定》的减排承诺，中国外交部发言人赵立坚在谈到美国时说：“仅仅高喊口号是不够的。”

尽管中美关系持续紧张，克里与中方气候官员仍然紧密合作。

克里说，他对中国外交部的讲话并不感到惊讶，但他承诺，“我们一定会让中国看到我们会怎么达成这个目标。”