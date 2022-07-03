纳吉批评慕尤丁只顾官位

（早报讯）马来西亚前首相慕尤丁几天前会见首相依斯迈沙比里讨论委任土著团结党代表出任副首相与部长等官职，前首相纳吉批评慕尤丁在人民面水深火热之际，却只将官职视为当务之急。

慕尤丁星期六（7月2日）在吉兰丹的丹那美拉出席丹州国盟推介礼后向媒体透露：“我数天前会见首相时，我提了数项重要事务的事情，不仅是填补（部长）空缺，也包括官职委任。”

慕尤丁说：“新的委任必须依据国盟与首相签署的协议。我们并未要求协议以外的东西，（我们要求的）只有委任新的部长、副首相、还有政联公司职位。”

种植及原产业部长祖莱达原是土团党最高理事，她5月26日退出土团党后，至今仍担任原职。这引起土团党不满，并多次表明这个部长职位属于土团党。慕尤丁表示，他已向依斯迈提出双方协议里涵盖的承诺，并要依斯迈尽快决断。“我已经向首相表明，我要求他按我希望的结果来决定（该怎么做）。”

纳吉星期日（7月3日）在面簿批评慕尤丁的做法并不恰当。“目前的重点应该是恢复经济和控制通膨，为什么却反而关注职位分配？”他强调，目前不是土团党索讨副首相、部长职位或成立更多委员会职位的时机。

他说，第15届全国大选的日期虽然脚步日近，但最迟也还有约一年才举行。他质疑慕尤丁为何把这些职位分配视为优先处理的事务。