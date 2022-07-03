拉菲兹：希盟有望明年大选胜出

（早报讯）候任公正党署理主席拉菲兹指出，若大选在明年举行，他有信心希盟能胜出并上台执政，条件是希盟必须成为国会中最大的联盟。他说，如此一来，所有想组成政府的政党到时都必须和希盟谈判，这让希盟能有最大机会参与组织政府。

拉菲兹星期六（7月2日）晚间在他发起的“来吧，马来西亚”（Ayuh Malaysia）筹款晚宴上说：“如果大选在明年举行，我们还有一年时间筹备。我认为我们可以赢得大选。”

但拉菲兹承认，大选胜出并上台执政并非轻而易举，因为竞选期间必须南下北上，也必须花时间与民众沟通理念。“我认为，若我们现在开始行动，加上大选在四、五个月后举行，我们将成为国会中最大的联盟。若是大选在明年举行，我相信我们可以赢得大选”

他说，大选也可能在今年10月举行。他表示，今年或明年举行大选，将由首相依斯迈沙比里决定。“让他决定大选日期吧。”

他也认为，民众对政治人物的期盼越来越高，因此希盟若想要重返布城，就不能只是重提以往的旧政策。他说，希盟不能期望选民投票给他们，只因为希盟自认比巫统或土团党更好。“希盟必须提出接管政府后的计划及规划，才能证明希盟比巫统或土团党更好。”

他指出，若要解决问题，就必须知道根源，因此他认为希盟必须专注五件事：粮食安全、免费和公平的教育机会、房屋政策、构建国家未来的工作，以及再生能源。