以色列将测试枪杀女记者的子弹

（早报讯）以色列政府将对一枚击毙美籍巴勒斯坦裔记者的子弹进行弹道试验，以确定子弹是否来自以色列士兵的枪械。一名美国观察员将参与检验工作，结果可在数小时内出炉。

5月11日，卡塔尔半岛电视台的美籍记者希琳·阿布·阿克利赫（Shrin Abu Aqleh）在报道以色列军队和巴勒斯坦人在约旦河西岸杰宁难民营的冲突时，不幸头部中弹，送往医院后不治。当时她穿着印有“媒体”字样的背心。阿克利赫是阿拉伯世界享有盛名的资深记者。

巴勒斯坦当局以及当时和阿克利赫在一起的同事称，她是被以色列士兵枪杀的，但以色列指阿克利赫或遭巴勒斯坦枪手射击，呼吁巴勒斯坦当局进行联合调查。

联合国人权办公室发言人沙姆达萨尼（Ravina Shamdasani）6月24日在日内瓦向媒体证实，打死阿克利赫的子弹确定由以色列军人射出。

巴基斯坦当局7月2日将子弹交给美国法医专家，同意美方介入调查。巴勒斯坦总检察长哈提卜（Akram Al-Khatib）说，这枚子弹是交给美国专家“用于技术工作”的，并重申巴勒斯坦已得到保证，以色列不会参与弹道试验。

以色列军方发言人科查夫星期天（7月3日）告诉陆军电台：“弹道试验不会由美方来做，而是由我们来做，美方全程从旁观察。”

他也说：“未来几天或几个小时内，将确定是我们误杀了她，还是巴勒斯坦枪手杀的。如果是我们杀了她，我们将承担责任，并对所发生的事情感到遗憾。”

由于美国正在庆祝7月4日独立日，全国放假，因此华盛顿暂未作出回应。