(早报讯)俄罗斯国防部长绍伊古星期天(7月3日)说,俄军已经占领乌克兰东部最后一个主要城市利西昌斯克市(Lysychansk)。这意味着俄军已控制整个卢甘斯克州。

乌克兰政府尚未对当前局势发表评论。若消息得到证实,这是莫斯科在发起战争130天后的一个重大进展。

俄军6月25日控制卢甘斯克州的北顿涅茨克市后,迅速向利西昌斯克推进。

总部设在华盛顿的智库战争研究所(Institute for the Study of War)发表简报说:“乌克兰部队可能蓄意从利西昌斯克撤退,以致俄军7月2日夺取了利西昌斯克控制权。”

研究所根据社交媒体上的视频作出上述评估。视频显示,俄国军人在利西昌斯克北部和东部街区随意行走,显示那里几乎或根本没有乌军留下。