基因技术可助宇航员在太空中快速诊病

（早报讯）以色列特拉维夫大学6月28日发布公报说，一项在国际空间站开展的实验证实，基于CRISPR/Cas系统的基因技术能在太空中准确识别病毒和细菌，可用于帮助宇航员快速诊断疾病。

CRISPR是细菌防御病毒侵入的一种机制。细菌将CRISPR/Cas系统作为一种分子“搜索引擎”来定位病毒序列，并将其切割以使病毒失效。

法国科学家沙尔庞捷（Emmanuelle Marie Charpentier）和美国科学家道德纳（Jennifer Anne Doudna）是研究这种复杂防御机制的主要专家。她们因开发出可高效修改细胞基因组的CRISPR/Cas9基因编辑技术，于2020年获得诺贝尔化学奖。

公报介绍，CRISPR目前已被用于精准识别各种生物体，如检测样本中是否存在细菌或病毒。为验证CRISPR/Cas检测方法能否用于太空环境，特拉维夫大学等机构的研究人员制作了相关试剂盒，由以色列宇航员斯蒂贝（Eytan Stibbe）带到国际空间站进行实验。今年4月，斯蒂贝作为全球首个由私营公司组织的“全私人”宇航团队成员之一，搭乘美国太空探索技术公司（SpaceX）的“龙”飞船前往国际空间站。

公报说，这次的实验非常成功，CRISPR/Cas能够在太空中识别目标脱氧核糖核酸（DNA），并提示特定病毒或细菌的存在。这证明了即使在几乎没有重力的环境中，也可精确灵敏地完成基于CRISPR的诊断。

领衔这项研究的特拉维夫大学教授布尔斯坦（David Burstein）说：“太空条件极其复杂，治疗方法也非常受限，因此以一种快速、可靠和直接的方法识别病原体至关重要。”

他也说，如今人们熟知的聚合酶链式反应（PCR）等检测，需要训练有素的人员和相对复杂的设备，而基于CRISPR的诊断，整个过程可在一支小试管中进行，可以很好地满足宇航员的需要。

布尔斯坦说，他们将研究如何进一步提高检测系统的效率，希望这种操作简单的检测方法将来能够用于月球和火星探索等长期太空任务。