苏格兰选民在独立问题上仍存在分歧

（早报讯）《星期日泰晤士报》星期天（7月3日）公布的一项民意调查结果显示，苏格兰选民在是否支持苏格兰独立的问题上仍存在分歧。

Penelbase基于1010人的民调结果显示，48%受访者支持苏格兰独立，47%反对，5%表示不知道。

6月28日，英国苏格兰首席部长斯特金（Nicola Sturgeon）在苏格兰议会阐述了第二次独立公投计划，并称如果英国政府阻挠公投，苏格兰政府将采取法律行动保证公投顺利举行。她在议会提议，于2023年10月19日举行第二次独立公投。

《卫报》报道指出，斯特金在6月28日给大约11万9000名苏格兰民族党党员发送了一封私人信件，阐明希望明年举行第二次公投的计划，呼吁党内成员为此展开活动。

英国首相约翰逊及保守党过去两年，一直强烈反对苏格兰政府再次举行独立公投。约翰逊说，苏格兰的独立问题在2014年公投后已经解决。

2014年9月，苏格兰就是否脱离英国独立举行公投，投票结果为55%反对独立、45%支持，否决了苏格兰政府的“脱英”提议。

《卫报》此前报道称，苏格兰的第二次公投有三种解决方案：第一种是依据英国国会1998年通过的《1998年苏格兰法令》第30条合法举行公投，第30条可用来临时或永久地增加或限制苏格兰议会的立法权；第二种是冒着国外抗议风险举行合法性不足的非正规投票；第三种是向苏格兰议会提交公投法案，但同样面临法律风险。