哥本哈根一大型购物中心发生枪击事件

（早报讯）丹麦首都哥本哈根南部阿迈厄岛的一个大型购物中心星期天（7月3日）下午发生枪击事件。哥本哈根警方证实，有数人被击中，三人死亡，多人受伤，其中三人情况危急。警方已逮捕一名22岁的丹麦男子，不排除这是一起恐怖主义行为。

综合路透社和新华社报道，哥本哈根警察局总督察托马森当晚在案发现场召开的新闻发布会上说，警方在星期天下午5时30分左右（新加坡时间星期天晚上11时30分）接到报案，称菲尔兹购物中心（Field's Mall）发生枪击事件，警方迅速赶到现场并在购物中心外逮捕一名嫌疑人。嫌疑人将于周一受审。

托马森较早前说，警方展开了大规模的搜索行动，初步迹象显示没有其他枪手参与。他拒绝发表更多评论。

据现场目击者称，枪击事件发生后大量人群从菲尔兹购物中心慌忙逃跑，至少一人被担架从购物中心抬出。这栋多层购物中心位于哥本哈根市中心以南约5公里。

丹麦首相弗雷泽里克森发表声明说：“星期天晚上，丹麦遭到了一场残酷的袭击，数人被杀，多人受伤。我们美丽且通常治安良好的首都在一瞬间被改变了。我要呼吁丹麦人在这个困难时期团结一致，相互支持。”

丹麦刚刚举办了环法脚踏车赛的前三个赛段，原本愉快的一周在袭击事件发生后蒙上阴影。

警方已封锁购物中心附近区域，并告诉民众不要随便走动，耐心等待救援；直升机在空中巡逻。

哥本哈根主要医院Rigshospitalet的发言人说，医院已接收了一小群病人进行治疗，并召集额外的医生和护士回来协助。

丹麦小报《BT》发表了未经核实的视频，称这段视频是由目击者马赫迪·阿尔瓦兹尼拍摄的，画面显示一名男子手上挥舞着一支大步枪穿过商场。阿尔瓦兹尼称：“男子看起来非常有侵略性，并喊着口号。”