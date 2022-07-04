哥本哈根购物中心枪击案 致三死四中枪伤

（早报讯）丹麦警方星期一（7月4日）证实，首都哥本哈根一家购物中心发生的枪击事件造成三人死亡，四人被枪弹击中，包括两名瑞典公民。哥本哈根警方称，没有迹象表明枪击事件是恐怖行为。

哥本哈根南部阿迈厄岛的菲尔兹购物中心（Field's Mall）星期天（3日）下午发生枪击事件。

丹麦警方说，这起事件造成三人死亡，多人受伤。三名死者中，两名死者为17岁的丹麦男女，还有一人为住在丹麦的47岁的俄罗斯公民。四名中枪伤的受害者中，两人分别为19岁和40岁的丹麦女子，还有瑞典的一名50岁男子和一名16岁女子；他们伤势严重，但情况稳定。

警方逮捕了一名22岁的丹麦男子，他将于周一受审。

哥本哈根警察局总督察托马森周一在新闻发布会上说，心理健康服务机构对这名嫌疑人有所了解，但除此之外拒绝发表评论。他补充说，受害者相信是随机发射，没有任何迹象表明这是一次恐怖行为。

据现场目击者早前称，枪击事件发生后大量人群从菲尔兹购物中心慌忙逃跑，至少一人被担架从购物中心抬出。这栋多层购物中心位于哥本哈根市中心以南约5公里。

丹麦警方周一说，他们相信星期天晚间以来在社交媒体上流传的嫌犯视频是真实的。这些视频显示，一名年轻男子拿着武器摆姿势、模仿自杀的手势，并说到“不起作用”的精神药物。

法新社指出，据信属于嫌疑人的YouTube和Instagram账户已被关闭。