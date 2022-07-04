野村：多个主要经济体未来12个月将陷衰退

（早报讯）野村综合研究所分析师指出，随着政府收紧政策和生活成本上升，多个主要经济体将在未来12个月内陷入经济衰退，导致全球经济增长同步放缓。

彭博社报道，野村分析师在一份研究报告中预计，欧元区、英国、日本、韩国、澳大利亚和加拿大将跟随美国陷入经济衰退。分析师称，一些央行可能宁可过度收紧政策、牺牲增长，也要恢复它们在控制通胀方面的信誉，然后到2023年才降息。

分析师写道：“越来越多的迹象表明，全球经济正在进入增长同步放缓的阶段。这意味着各国不能再依赖出口反弹来实现增长，这也促使我们预测将出现多重衰退。”

另外，报告指出，由于价格压力已从大宗商品扩散到服务项目、租金和工资，高通胀可能会持续下去。

野村认为，经济衰退的程度因国而异。例如，美国从今年最后一个季度开始，将经历五个季度的轻度但持久的衰退。如果俄罗斯完全切断对欧洲的天然气供应，欧洲的经济衰退可能会更严重。野村预计，2023年美国和欧元区经济体都将萎缩1%。

至于包括澳大利亚、加拿大和韩国在内的中型经济体，野村预计如果加息引发房地产市场崩盘，经济衰退的程度可能会超出预期。其中，韩国经济今年第三季可能萎缩2.2%，是最先受到最大冲击的国家。

分析师也说，由于日本维持政策支持和推迟重启经济，因此衰退程度或许是这些国家中最温和的。