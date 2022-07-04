18个月四次洪灾 澳洲为何面对极端天气？

（早报讯）暴雨袭击了澳大利亚的东南海岸，迫使成千上万的人逃离家园。过去18个月，这个地区遭受四次洪水袭击，面临洪水和山体滑坡的威胁。

路透社报道，过去两天，新南威尔士州一些地区已连续下了一个月的雨，河水上涨导致悉尼的沃勒甘巴坝（Warragamba Dam）星期天（7月3日）凌晨水位高涨满溢，下游可能被洪水淹没。

什么原因导致连绵不断的降雨？

太平洋拉尼娜（La Nina）现象已连续两年影响澳洲，为东岸地区带来高于平均水平的降雨量。

澳洲气象局说，拉尼娜现象虽然已在2022年6月结束，但2022年晚些时候有50%的概率再次出现。

海平面温度上升和印度洋偶极（Indian Ocean Dipole）等自然气候现象，也为澳洲带来比平常更潮湿的天气。澳洲气象局2022年6月说，印度洋偶极指数5月时变为负值，提高澳洲大部分地区冬季和春季降雨量高于平均水平的可能性。

在印度洋偶极处于负值期间，东印度洋比正常情况更温暖，靠近非洲的西印度洋更凉爽，使得更多潮湿空气流向澳洲。

气候变化

保险公司怡安的高级灾难分析师莫特洛克说，虽然很难将任何洪水灾害归因于气候变化，但暴雨频率增加与气候变化造成的结果一致，因为温暖空气含有更多的水分。

他说：“大多数气候模型表明，澳洲降雨频率在增加。”

洪水易发地区的发展

悉尼西部的霍克斯伯里—尼皮恩（Hawkesbury-Nepean）山谷容易出现“浴缸效应”，即容易发生危险的洪水。这个山谷有五条支流，并且有阻塞点限制河水流向大海，所以在暴雨时，河水会倒流。过去两年，拉尼娜现象引发的暴雨已经浸透地面，水坝已经填满，为山洪爆发创造了条件。

过去几十年，悉尼人口快速增长将发展推向平原地区。在最近几次洪水之前，悉尼有约30年没有发生任何严重洪水，批准土地开发申请的官员可能认为洪水风险很低。

西悉尼大学环境科学家怀特说：“当你很长时间没有发生洪水时，就会自负自满……但我们的桥其实不够高，疏洪路线少之又少，而且不足够。”

灾害管理的压力

澳洲人还未从2019年至2020年的森林大火，以及2021年和2022年的洪灾中恢复过来。今年也继续面对冠病疫情肆虐。

怀特说，建筑材料和劳动力短缺意味着成千上万的人还在进行前一波灾难后的修复工作。

悉尼西部的许多低收入居民也负担不起洪水保险，这降低了他们的复原能力。

应急管理部长瓦特说：“通常住在河滩廉价土地上的不是富人，而是那些无法在山顶购买房子的人。”